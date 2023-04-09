نهائي سلة الكراسي بين شرطة دبي والإسعاف

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد صالة مجمع ند الشبا الرياضي، الليلة، المباراة النهائية لكرة السلة للكراسي المتحركة والتي تجمع بين فريق القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة دبي للإسعاف، وجاء تأهل شرطة دبي بعد الفوز على فريق هيئة الطرق والمواصلات بنتيجة 32-20 في الدور نصف النهائي للبطولة التي أقيمت بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، ويلتقي هيئة الطرق ومركز البستان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأكد ماجد العصيمي مدير عام نادي دبي لأصحاب الهمم أن دورة ند الشبا لها بصمة مضيئة ليس فقط لأصحاب الهمم بل أيضاً للأسوياء، مشيراً إلى أن الكل فائز في البطولة ولا يوجد خاسر، خصوصاً أنها تحولت إلى مهرجان كبير ضمن فعاليات النادي خلال الشهر الفضيل.وأعرب المحترف المصري أشرف أبو زيد لاعب فريق شرطة دبي الذي حسم لقب الهداف مبكراً للنسخة الثانية على التوالي عن سعادته بالوصول للنهائي، مؤكداً أن فريقه رسم الطريق للمباراة النهائية قبل أن تبدأ البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز