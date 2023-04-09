«جودو الإمارات» يتأهب في اليابان لـ «مونديال قطر 2023»

المصدر: دبي - البيان

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بدأ منتخب الإمارات الأول للجودو أول من أمس معسكره في دولة اليابان، في إطار اتفاقية التعاون بين اتحاد الإمارات للجودو والجامعة اليابانية للجودو في نطاق استعداداته للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة 2023، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو المقبل.

والتي تشهد تقدم 57 دولة للمشاركة حتى الآن، من بينها منتخبات 6 دول عربية في مقدمتها منتخب الإمارات الأول للجودو بجانب منتخبات البحرين، المغرب، تونس، لبنان، وجيبوتي، كما يعود للمشاركة في بطولات الاتحاد الدولي للجودو الكبرى منتخب اللاجئين للجودو الذي يضم 8 لاعبين ولاعبات.

وتأتي مشاركة منتخبنا الأول بعدد 6 أفراد في مقدمتهم اللاعبة باتسو ألتان التي تشارك في منافسات وزن تحت 57 كجم، بجانب 5 لاعبين وهم اللاعب شفيلي غرام الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وجريجوري أرام الذي يشارك في منافسات وزن تحت 90 كجم وظافر آرام تحت 100كجم، ومعروف ماجو في وزن فوق 100 كجم، ويشرف على تدريب المنتخب الأول لاعب منتخبنا السابق فيكتور.

من جانبه، أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو خلال اتصاله الهاتفي بناصر التميمي رئيس البعثة بالنتائج الإيجابية التي حققها المنتخب الأول خلال مشاركته في بطولتي تبليسي بجورجيا وأنطاليا في تركيا، والتي أسهمت في ارتفاع تصنيف منتخبنا وزيادة رصيده من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024 مواصلة لتألق جودو الإمارات خلال الدورات الأولمبية السابقة، التي بدأت في لندن 2012، ثم ريو دي جانيرو في 2016 والفوز ببرونزية تاريخية غالية، ثم المشاركة في دورة طوكيو 2020 وصولاً لباريس 2024، تطلعاً لميدالية جديدة في بطولة العالم والأولمبياد المقبلين.

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