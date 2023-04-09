25 نادياً في «رمضانية محمد الشرقي» للفنون القتالية

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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انطلقت مساء أول من أمس منافسات النسخة الثانية من دورة محمد بن حمد الشرقي للفنون القتالية الرمضانية، بمشاركة أكثر من 25 نادياً ومركزاً يتنافسون ضمن خمس رياضات مختلفة هي: التايكواندو والجودو والمبارزة والملاكمة والمصارعة، وتقام الدورة بمجمع زايد الرياضي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية وبإشراف الاتحادات الرياضية المعنية الخمسة.

ووجه نادر أبو شاويش المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية مدير الدورة الرمضانية، الشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لرعايته للدورة التي تجمع الأبطال في إمارة الفجيرة، حيث قامت اللجنة المنظمة بتنفيذ توجيهات سموه بتوفير الأجواء المناسبة للاعبين الصغار والأشبال من الجنسين، وكذلك توفير الأجواء التنافسية وزيادة في الاحتكاك واللعب واكتساب المهارات ضمن البطولة ورفع جاهزيتهم للبطولات الدولية المقبلة.

واتسمت نزالات اليوم الأول بروح التنافس والندية مع حضور الروح الرياضية، فقد شارك في لعبة التايكواندو 9 أندية من مختلف إمارات الدولة بواقع 65 لاعباً ولاعبة تنافسوا على ثلاثة ملاعب ضمن 54 مباراة، وضمن رياضة الجودو، فقد كانت المستويات مبشرة وشارك 55 لاعباً، كما شهدت حلبة المصارعة منافسات قوية بمشاركة 46 لاعباً.

وضمن منافسات المبارزة فقد شهد اليوم الأول منافسات الأسلحة الفلورية والايبيه والسابر للأولاد وضمت المنافسات 21 لاعباً، وفي منافسات الملاكمة شارك فيها في اليوم الأول 52 لاعباً من 11 مركزاً رياضياً وشهدت 30 لاعباً إماراتياً وبمشاركة 4 لاعبين من البحرين.

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