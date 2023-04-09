المغربي أمغار يحتفظ بلقب سباق ند الشبا للجري

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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احتفظ العداء المغربي هشام أمغار بلقب سباق الجري الفئة المفتوحة لمسافة 10 كيلومترات، الذي أقيم أول من أمس بمضمار ميدان، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية، الدورة الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتزين مضمار ميدان بأجمل صور التنافس في «ليلة الجري»، التي سجلت مشاركة أكثر من 3000 عداء من مختلف الجنسيات والفئات والأعمار من المواطنين والمقيمين واللاعبين واللاعبات من داخل الدولة وخارجها للكبار والصغار وكبار المواطنين في أجواء طغى عليها الحماس والسعادة بحضور الأهل والأصدقاء الذين اجتمعوا لتشجيع المتسابقين ليتحول مضمار ميدان إلى كرنفال رمضاني ممتع.

وفي نهاية السباق، تم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف فئات سباق الجري وكذلك أبطال سباق الدراجات الهوائية الذي أقيم الأسبوع الماضي، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وحسن المزروعي مدير الدورة .

وخالد العور مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة الإعلامية للدورة، وممثلي المؤسسات والشركات الراعية للدورة وهي شركة الطاير للسيارات، وسوق دبي الحرة، شرطة دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة الصحة بدبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز تداوي الطبي.

لقب

وحصل هشام أمغار على لقب سباق الجري الفئة المفتوحة لمسافة 10 كيلومترات للرجال، وتلاه في المركز الثاني الإثيوبي جيماتشو ديدا، وحل المغرب محمد آيت ماماس ثالثاً.

وفي الفئة المفتوحة للسيدات لسباق 10 كيلومترات، فازت البحرينية روث جيبيت دنيس بالمركز الأول، وتلتها الإثيوبية فانوس تاكلي وحلت البلجيكية ليزبيث فيرهيدن في المركز الثالث..

وفي فئة المواطنين لمسافة 10 كيلومترات رجال فاز مبارك راشد المراشدة بالمركز الأول بزمن 29:46 دقيقة، تلاه صالح السويدي في المركز الثاني بزمن 30:20 دقيقة، وحل عبدالله سرور جمعه في المركز الثالث بزمن 30:27 دقيقة.

فئة

وفي فئة المواطنات لمسافة 10 كيلومترات سيدات فازت موزة الغفلي بالمركز الأول، تلتها رقية المزروعي في المركز الثاني، وحلت هنا النابلسي في المركز الثالث.. وفي الفئة المفتوحة رجال لمسافة 5 كيلومترات فاز السعودي وسام الفارسي بالمركز الأول، تلاه الأوغندي جوليوس كايسانكو في المركز الثاني، وحل الكيني دينيس نياكوندي في المركز الثالث.

وفي فئة المفتوحة سيدات، لمسافة 5 كيلومترات فازت التشيكية كاترينا ماتشوفا بالمركز الأول، تلتها الروسية بيتروفا اليسا في المركز الثاني، وحلت البولندية إيمليا منجليانن في المركز الثالث.

وفي فئة المواطنين رجال لمسافة 5 كيلومترات فاز محمود النقبي بالمركز الأول، تلاه صلاح عيسى الحمادي في المركز الثاني، وفي فئة المواطنات لمسافة 5 كيلومترات فازت حصة الجسمي بالمركز الأول، تلتها فاطمة جمعة في المركز الثاني.

رجال

وفي الفئة المفتوحة كبار رجال لمسافة 5 كيلومترات فاز الفرنسي جان كلود بالمركز الأول، تلاه المغربي مبارك ريحان في المركز الثاني.

وفي الفئة المفتوحة كبار سيدات لمسافة 5 كيلومترات فازت الفرنسية لطيفة الصاروخ بالمركز الأول، تلتها الكولومبية ليليانا أورجويلا في المركز الثاني.

في فئة الشباب لمسافة 4 كيلومترات فاز الإماراتي عبد اللطيف الصابري بالمركز الأول، وتلاه سيف نصير في المركز الثاني، وعلي الكتبي في المركز الثالث. وفي فئة الشابات لمسافة 4 كيلومترات فازت التنزانية علياء عبد العليم بالمركز الأول، وتلتها شقيقتها أميرا عبد العليم.

وفي فئة الناشئين للأولاد لمسافة 4 كيلومترات، فاز النمساوي ماكس هوهين بالمركز الأول، تلاه الإماراتي حمدان المقبالي في المركز الثاني.

نهائي البادل

من جهة أخرى، استمرت إلى ساعة متأخرة مساء أمس المباراة النهائية التي جمعت منتخبنا الوطني مع منتخب قطر في نهائي بطولة ند الشبا الدولية للبادل التي شاركت فيها 8 منتخبات هي الإمارات واليابان والسعودية ومصر واليابان وقطر والبحرين وإيران.

وكان منتخبنا الوطني قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على نظيره الإيراني 2 – 0، إذ فاز الثنائي عبدالله العبدالله وفارس الجناحي على إيمان حسيني وساجد زاريان في المباراة الأولى بمجموعتين دون رد بواقع 6 – 0 و6 – 4، وفاز عبدالله أهلي وعمر بهروزيان على فارساد شاهي وميزيار يافاري في المباراة الثانية 6 – 4 و6 – 3.

كما تأهل المنتخب القطري إلى نهائي البطولة بعد فوزه على المنتخب المصري بنتيجة 2 – 0.

3 سيارات في 48 ساعة

تجري اللجنة المنظمة عملية سحب على 3 سيارات خلال 48 ساعة، حيث يتم الليلة السحب على سيارة فورد تيريتوري الرابعة المقدمة من شركة الطاير للسيارات راعي رئيسي للدورة، التي تقدم 6 سيارات فورد حديثة ليفوز بها أحد الجماهير.

ويتواصل السحب على السيارات غداً الاثنين، حيث سيتم السحب على سيارتين فورد برونكو الحديثة وفورد تيريتوري الحديثة، كما تقدم اللجنة المنظمة للدورة جوائز يومية للجمهور يبلغ مجموعها مليون درهم توزع في السحوبات اليومية.

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