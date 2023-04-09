الشارقة تشهد انطلاقة أكبر تجمع عربي للشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أمس الجمعة، بطولة ألف للشطرنج، بمنطقة الممشى بالشارقة، وتعد أكبر بطولة شطرنج على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط، وتنظمها مجموعة ألف الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والتجزئة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وبمشاركة أكثر من 1000 مشارك من جنسيات وتصل جوائزها لأكثر من 50 ألف درهم.

وحضر اليوم الأول من البطولة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة للشطرنج، وأقيمت بطولات شطرنجية متنوعة ضمت مجموعة كبيرة من الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الواعدين والهواة، كما شارك موظفو الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة وطلبة المدارس والجامعات ولاعبو الأندية الناشئين ومحبو لعبة الشطرنج.

وعبرّ عيسى هلال عن سعادته بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من المواطنين والمقيمين، من جميع الأعمار والجنسيات، ما يعكس نجاحاً للحدث يضاف إلى نجاحات نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والذي يبرهن على ريادته في استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية الكبرى، بجانب نشر اللعبة ودعم الجانب السياحي في الشارقة، وقال: «نتمنى التوفيق للاعبين، وأن يستمتع الجمهور بعروض شطرنجية وترفيهية مميزة، وأن يحقق الحدث أهدافه الرياضية والمجتمعية».

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