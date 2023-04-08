يد الشارقة يضم الكويتي «العدواني» بفئة المقيم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلن نادي الشارقة عن تعاقده مع اللاعب الكويتي سيف العدواني كلاعب مقيم، ليشارك بصفوف الفريق الأول لكرة اليد خلال ما تبقى له من مسابقة الدوري، وسيكون أول ظهور للاعب اليوم السبت عندما يحل فريق الشارقة ضيفاً على شباب الأهلي في لقاء حاسم في الجولة الرابعة بالدور النهائي ويمثل نهائياً مبكراً ويحدد لدرجة كبيرة هوية بطل دوري رجال اليد للموسم الحالي.

وجاء التعاقد مع الكويتي ليحل مكان اللاعب المحترف المصري محمود فايز الذي يغيب عن صفوف الشارقة بسبب الإصابة التي لحقت به أثناء مشاركة الشارقة في البطولة الـ39 للأندية الخليجية التي احتضنتها البحرين الشهر الماضي.

وسبق أن لعب العدواني بصفوف الشارقة الموسم الماضي بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد يناير الماضي هذا الموسم، والتي تُوج بها الفريق بوجود العدواني للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

وخاض سيف العدواني مرانه الأول مع فريق الشارقة لكرة اليد، واحتفل اللاعبون مع زميلهم المُعار من الكويت الكويتي، بفوزه مع فريقه السابق بلقب الدوري العام الكويتي لكرة اليد للمرة الــ13 في تاريخه.

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