منتخبنا للجودو يبدأ معسكره الياباني استعدادا لبطولة العالم

المصدر: وام

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بدأ منتخب الامارات الأول للجودو أمس معسكره في اليابان، في إطار اتفاقية التعاون بين اتحاد الامارات والجامعة اليابانية للجودو، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في العاصمة القطرية خلال الفترة من 7 الى 13 مايو المقبل.

وسيعتمد منتخبنا الأول في المونديال العالمي على اللاعبة باتسو ألتان في منافسات وزن تحت 57 كجم، و5 لاعبين هم اللاعب شفيلي جرام في منافسات وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم وظافر آرام (تحت 100كجم)، ومعروف ماجو في وزن فوق 100 كجم ،ويشرف على تدريب المنتخب الأول لاعب منتخبنا السابق فيكتور ، ويراس البعثة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو امين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

وأشاد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو خلال اتصاله الهاتفي مع ناصر التميمي رئيس البعثة بالنتائج الإيجابية التي حققها المنتخب خلال مشاركته في بطولتي تبليسي بجورجيا وانطاليا في تركيا ، والتي ساهمت في ارتفاع تصنيف منتخبنا وزيادة رصيده من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024 ليواصل المنتخب حضوره الأولمبي الذي بدأ في لندن 2012، ثم ريو دي جانيرو في 2016 والفوز ببرونزية تاريخية غالية ، ثم المشاركة في دورة طوكيو 2020 تطلعا لميدالية جديدة في بطولة العالم المقبلة بالدوحة، وميدالية تاريخية أخرى في أولمبياد باريس .

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