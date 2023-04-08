«فاصلة» شباب الأهلي والوصل في السلة اليوم

المصدر: (دبي - وام)

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يلتقي فريقا شباب الأهلي والوصل لكرة السلة اليوم في مباراة فاصلة بالدور نصف النهائي لمسابقة الدوري العام لكرة السلة على صالة نادي شباب الأهلي، ونجح الوصل في فرض إقامة المباراة الفاصلة بعد فوزه في إياب نصف النهائي، 79-68، وكان شباب الأهلي حسم لقاء الذهاب لمصلحته 83 - -96 ليحتكم الفريقان إلى مباراة فاصلة ثالثة بينهما وفق اللائحة، ويتأهل الفائز لمواجهة النصر في المباراة النهائية المقررة 19 الجاري.

يذكر أن فريق النصر حسم مقعده في النهائي بفوزه على الشارقة ذهاباً 78 - 75 وإياباً 99 - 87 في نصف النهائي.

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