مصرف عجمان وروميرو بطلا البادل

المصدر: (عجمان - البيان)

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اختتمت أول من أمس منافسات بطولة البادل تنس ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، وسط تفاعل جماهيري كبير وأجواء رمضانية رائعة.

وأكد فريق مصرف عجمان جدارته بتحقيقه الفوز على القيادة العامة لشرطة عجمان في المباراة النهائية لفئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتُوج فريق روميرو بطلاً لبطولة البادل تنس فئة المحترفين بفوزه على فريق دريم تيم في مباراة مثيرة وحماسية من الطرفين.

من جانب آخر تأهل فريقا الإدارة العامة للدفاع المدني ودائرة البلدية والتخطيط إلى نهائي بطولة كرة قدم الصالات، التي تقام في نسختها الأولى في مركز عجمان الإبداعي .

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