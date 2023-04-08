مامادو ساكو يفوز بجائزة «البصمة الرياضية»

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي، كرّم سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام نجم الكرة العالمية الفرنسي مامادو ساكو مؤسس مبادرة «أمساك» الخيرية بجائزة «البصمة الرياضية» تقديراً لجهوده في دعم المحتاجين وتشييد الملاعب في قارة أفريقيا .

وكذلك دعم المؤسسات الخيرية ذات النفع العام ومن بينها مؤسسة «نور دبي»، وذلك ضمن احتفالية تكريم الفائزين بالدورة العاشرة لجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني.

وهنأ مجلس دبي الرياضي النجم الفرنسي مامادو ساكو على فوزه بالجائزة المرموقة التي تمثل تقديراً إماراتياً لما يقوم به هذا النجم العالمي الذي لعب لصفوف أهم الأندية الأوروبية وفي مقدمتها ليفربول وباريس سان جيرمان وكذلك المنتخبات الفرنسية من عمر تحت 16 عاماً وصولاً إلى المنتخب الأول ونال الاحترام والتقدير من الجميع.

كما واصل عطاءه خارج الملعب وأطلق مبادرة «أمساك» التي سخّر فيها علاقاته الطيبة مع اللاعبين العالميين والمؤسسات العامة ونجوميته لجمع المال لدعم المشاريع الخيرية والمحتاجين في المجال الرياضي والإنساني في قارة أفريقيا وغيرها ليكون نموذجاً يحتذى من بقية اللاعبين والمشاهير حول العالم.

قيم

وأكد مجلس دبي الرياضي أن مبادرة ساكو تجسد قيم العطاء والبذل للمحتاجين من الأطفال وجميع الفئات وهي القيم التي تحملها جائزة البصمة الرياضية، فلذلك استحق الفوز بالنسخة الرابعة من هذه الجائزة ليكون أول نجم رياضي عالمي يفوز بالجائزة تقديراً لما قدمه من حملات لجمع التبرعات وتنظيم مزادات خيرية لبيع مقتنيات النجوم الكبار وتقديم المال للمحتاجين.

وقد نظّم ساكو في نوفمبر من العام الماضي بدبي مباراة استعراضية جمعت أصدقاءه من النجوم كما نظّم مزاداً خيرياً حضره عدد كبير من نجوم الكرة العالمية وتم فيه بيع مقتنيات عديدة لأهم نجوم الكرة العالمية، وتم تخصيص إيرادات المزاد لدعم مشاريع مؤسسة نور دبي التي تساعد المحتاجين للعلاج في أفريقيا ومختلف دول العالم.

كما حض مجلس دبي الرياضي جميع اللاعبين في دولة الإمارات من مختلف الجنسيات للسير في طريق العطاء ودعم المحتاجين في العالم من خلال مبادرات مماثلة لما قام به النجم مامادو ساكو.

فيما عبّر ساكو عن شعوره بالفخر والسعادة للفوز بهذه الجائزة التي تدعم قيم العطاء ودعم المحتاجين حول العالم، وقال إنه على الإنسان أن لا ينسى فضل الله عليه حين أعطاه الخير الذي يجعله يعيش حياة كريمة، ولذلك فإن عليه أن يرد هذا الدين وأن يدعم المحتاجين سيما وأن الإنسان يعيش حياة واحدة عليه أن يترك مساهمة جيدة وأثراً مهماً يتم تذكره به بعد الوفاة.

وقال ساكو إنه يتطلع لاستمرار التعاون مع المؤسسات في دبي التي تدعم الطفولة والمحتاجين وأكد أن أهدافه تتطابق مع أهداف دبي في دعم الطفولة والمحتاجين، كما أكد أنه يزور دبي لعدة مرات في العام، حيث يشعر أنه في بيته الثاني ويشعر بالسعادة للقاء اللاعبين السابقين والحاليين ومختلف الشخصيات المجتمعية.

كما يجد كل الدعم والتشجيع للقيام بمبادراته الإنسانية في دبي ويخصص إيراداتها لدعم القضايا الإنسانية في أفريقيا ومختلف دول العالم، وأعلن أنه يخطط للعيش مستقبلاً في دبي مع عائلته.

هدف

ويأتي تنظيم جائزة البصمة الرياضية بالتعاون بين دعم دبي الرياضي و«مؤسسة وطني الإمارات» من أجل نشر ثقافة العمل الإنساني ودعم روح العطاء للمجتمع من خلال الرياضة.

وكذلك تعزيز مكانة العمل الاجتماعي التطوعي في القطاع الرياضي، وتتم سنوياً دعوة المؤسسات الرياضية والمجتمعية والأفراد لتقديم ترشحهم للفوز بالجائزة وفق محور التنافس «مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي»، الذي يشمل المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للرياضة بحيث يكون لتلك المبادرات أثر إيجابي على القطاع الرياضي.

وتمت إضافة جائزة البصمة الرياضية لفئات جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني بداية من الدورة السابعة للجائزة وذلك تحت شعار «قدرات بلا حدود».

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