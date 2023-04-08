طموحات رياضة المرأة في «مجلس عجمان»

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة واللجنة الأولمبية الوطنية المجلس الرياضي الرمضاني للسيدات 2023 تحت عنوان «رياضة المرأة...

التحديات والطموح»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان، التي تقام في شهر رمضان الفضيل بتوجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

وشهدت الفعالية حضور راعية المجلس الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، ومشاركة الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطائرة سابقاً، ونورة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، والمهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية،.

ونورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، والدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، وعفراء بن هندي، عضو المجلس الوطني الاتحادي وأمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم ووفاء الفوره الشامسي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، رئيسة لجنة البرامج النسائية في الدورة الرياضية لحكومة عجمان.

وعدد من عضوات مجالس الاتحادات الرياضية وممثلات عن دوائر ومؤسسات رياضية ومجتمعية وإعلامية.

نقاش

وناقشت المشاركات في المجلس التحديات التي تواجهها الرياضة النسائية في الدولة، وخرجن بـ7 توصيات رئيسية اشتملت على ضرورة رجوع الأنشطة الرياضية في أندية الدولة لبعض المراحل السنية ، وكذلك زيادة الدعم الإعلامي لرياضة المرأة. كما اشتملت التوصيات على تطبيق الاحتراف بالصورة المرجوة، هذا إلى جانب استمرارية دعم كبار اللاعبات وخاصة عقب الاعتزال تكريماً لمسيرتهن الحافلة بالإنجازات.

وتضمنت التوصيات أيضاً زيادة تمكين المرأة في مجالس الأندية،، إلى جانب مشاركة بيانات العنصر النسائي في جميع الاتحادات الرياضية مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة لبناء قاعدة بيانات تسمح بدراسة دقيقة .

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، «نعتز بما قدمه المجلس الرياضي الرمضاني للسيدات 2023 من توصيات مهمة من شأنها النهوض برياضة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنه لمن دواعي سرورنا أن تحتضن إمارة عجمان هذا الجمع الكريم، حيث كان للدورة الرياضية لحكومة عجمان شرف السعي لخلق حوار مؤسسي واسع النطاق من أجل تطوير منظومة العمل الرياضي النسائي، والخروج بطرح مثمر».

وأكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، أن الرياضة النسائية الإماراتية قطعت شوطاً طويلاً في كل ميادين المنافسات الرياضية في المرحلة الأخيرة، وتعد انعكاساً لإيمان القيادة الرشيدة بحق المرأة في ممارسة الرياضة سواء في قطاع البطولة، أو في قطاع الممارسة، ودخلت رياضة المرأة على الخط بقوة في السنوات الأخيرة للحاق بقطار النهضة المنطلق في كافة مناحي الحياة بالدولة.

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