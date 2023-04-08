سعود بن عبد العزيز المعلا عضواً بلجنة مئوية «دولي الشطرنج»

المصدر: الشارقة - البيان

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اختار الاتحاد الدولي للشطرنج، الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ليكون ضمن اللجنة المنظمة العليا للإعداد للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي. وتأسس الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE) في 20 يوليو 1924 في باريس، ويحتفل في يوليو عام 2024 بالذكرى المئوية لتأسيسه، بعدما بات يضم تحت عضويته حالياً 200 اتحاد وطني.

واعتبر الاتحاد الدولي للشطرنج، أن الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية، لواحد من أقدم الاتحادات الرياضية في العالم، والذي انضم إلى اللجنة الأولمبية عام 1999، يتطلب تشكيل لجنة عليا على أعلى مستوى للتجهيز لهذه الاحتفالية من أجل توفير أعلى مستوى احترافي من التنظيم لاحتفالية كبرى تضم مجموعة من الاحتفالات والمهرجانات على مستوى العالم.

وتضم قائمة اللجنة العليا المختارة من قبل الاتحاد الدولي، 9 من أكبر المسؤولين عن اللعبة في العالم من بينهم نواب رئيس الاتحاد الدولي، ورؤساء اتحادات قارية ووطنية. ويأتي الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، على رأس هذه القائمة، باعتباره العربي الوحيد الذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي بالانتخاب، والفائز بأعلى الأصوات في الانتخابات التي كانت قد أجريت في الهند.

كما تضم القائمة أسماء مثل اللاتفية دانا أوزولا نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس اللجنة، والمكسيكي ماريو أنطونيو باراجاس، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والهندي سانجاي كابور، رئيس الاتحاد الهندي للشطرنج، وأعضاء اللجنة المنظمة العليا المجري جوستاف فونت والبلجيكي بيسل كوك، والفرنسي إيف ماري، والمغربي طارق الصنهاجي والإندونيسي أوتوت أديانتو، رئيس اتحاد الشطرنج الإندونيسي.

ومن المقرر أن يقدم أعضاء اللجنة المنظمة العليا، التوصيات والمساعدة التنظيمية للاتحاد الدولي للشطرنج للتخطيط وتنفيذ برنامج الاحتفالية المزمع إقامته.

شكر

ووجه الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الشكر إلى الاتحاد الدولي للعبة برئاسة أركادي على اختياره ضمن النخبة للمشاركة في احتفالية 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي، مؤكداً أن الاحتفالية ستكون ضخمة في باريس في عام 2024، وفخر لي التواجد مع هذه المجموعة وأيضاً شرف للشطرنج العربي والإماراتي.

وأضاف: إن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات للجنة رفيعة المستوى التي تضم شخصيات لها تاريخها من أجل الترتيب للحدث الكبير، كما ستكون هناك قائمة طويلة من الفعاليات المصاحبة للحدث الذي يحدث للمرة الأولى ومن المؤكد أنه سيكون حديث العالم.

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