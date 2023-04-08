مواجهتان قويتان في نصف نهائي طائرة ند الشبا الليلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تقام، الليلة، مواجهتان قويتان لحساب نصف نهائي بطولة الكرة الطائرة ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية الدورة الأكبر من نوعها خلال شهر رمضان المبارك.

والتي انطلقت منافساتها 23 مارس الجاري وتختتم بعد غد. وتضمن جدولها هذا العام 8 ألعاب رياضية هي: البادل، الكرة الطائرة، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري، ويبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من 4 ملايين درهم من بينها 1 مليون درهم للجمهور، وسجلت نسختها الحالية مشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات والأعمار.

ويلتقي في المباراة الأولى التي تنطلق الساعة 9:30 مساء فريقا الإمبراطور متصدر المجموعة الأولى مع الجوارح صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، ويجمع نصف نهائي الثاني زعبيل متصدر المجموعة الثانية مع فهود زعبيل صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى.

مشاركة تلقائية

وضمت الفرق الـ4 تأهلها للمشاركة في النسخة المقبلة لمنافسات الكرة الطائرة (2024) بعدما قررت اللجنة المنظمة منح فرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة بطاقة مشاركة تلقائية في النسخة المقبلة مما يمنح المشاركين دافعاً إضافياً للتميز والفوز بالمباريات وتقديم أقوى العروض نظراً لأن هذا الفوز سيمنحهم مكافآت مالية مجزية ويضمن مشاركتهم في النسخة المقبلة والاستعداد المبكر لها.

وبالعودة إلى تفاصيل الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية التي اكتمل على إثرها أضلع المربع الذهبي للبطولة.

فقد أسفرت نتائجها عن فوز الحبتور للسيارات على الخالدية بثلاثة أشواط نظيفة بواقع، 25 – 16، و25 – 22، و25 – 14 في ساعة واحدة و15 دقيقة، أمام المباراة الثانية فقد حسمها زعبيل بثلاثة أشواط نظيفة كذلك على حساب الجوارح بواقع 25 – 21 و 25 – 20 و 25 – 17 في ساعة واحدة و20 دقيقة.

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وبنهاية هذه الجولة انتزع زعبيل صدارة المجموعة الثانية بـ7 نقاط وتراجع الجوارح للمركز الثاني بـ6 نقاط بفارق الأهداف عن الحبتور للسيارات فيما احتل الخالدية المركز الأخير دون نقاط.

وأثنى جاسم محمد رئيس فريقي «الإمبراطور» و«الجوارح» على قرار اللجنة المنظمة بمنح أصحاب المراكز الأربعة الأولى بطاقة التأهل المباشر في النسخة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا القرار يمنح الفرصة لهذه الفرق للاستعداد مبكراً والتعاقد مع لاعبين على مستوى عال من الآن، خصوصاً أن نسخة 2024 تأتي في ذروة نشاط الدوريات العالمية، وقال:

نشكر اللجنة المنظمة على هذا القرار، وهو يأتي بهدف تطوير البطولة، حيث تعتمد المشاركة سابقاً على أولوية التسجيل ما يحرم بعض الفرق القوية من التواجد في البطولة.

ولكن من خلال هذا الإجراء الجديد بإمكاننا البدء من الآن في تجهيز فريق والتعاقد مع لاعبين ممتازين. وأضاف: القرار الجديد يخدم البطولة من الناحية الفنية لأنه يساعد الفرق الـ 4 على استقطاب لاعبين ومدربين كبار وتجهيز نفسها بأفضل شكل ممكن.

وأوضح جاسم محمد أنه بالنظر إلى تزامن دورة ند الشبا مع إقامة مختلف الدوريات العالمية من الصعب الحصول على لاعبين مميزين، لكن بهذا القرار يمكن للفرق الاتفاق مع اللاعبين قبل توقيع عقود جديد مع أنديتهم وإدراج بند التسريح لمدة أسبوعين من أجل المشاركة في دورة ند الشبا.

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من جهته أكد سيف الجابري رئيس فريق زعبيل وفهود زعبيل للكرة الطائرة، أن مستوى البطولة تطور كثيراً عما كان في السابق.

مثمناً قرار اللجنة المنظمة بمنح بطاقة المشاركة للفرق الـ4 الأوائل في النسخة المقبلة، ووصفه بأنه قراراً منصفاً ويعد تقديراً لجهود الفرق المتميزة في الدورة، وقال: القرار الجديد يواكب تطور المستوى الفني للبطولة، وأشكر اللجنة المنظمة على التعاون مع الفرق والتنسيق معها بما يخدم مصلحة الدورة ويسهم في استقطاب المزيد من النجوم واللاعبين المميزين.

وأضاف: أشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على فكرة دورة ند الشبا الرياضية ودعمه اللامحدود لها.

وأوضح الجابري أن ما يميز بطولة الطائرة في نسختها الحالية هو التحدي الواضح من الفرق المشاركة باستقطاب أفضل اللاعبين المتاحين في العالم في هذا الوقت من الموسم الذي يشهد ذروة نشاط أبرز الدوريات.

نجوم

وقال سلطان الواحدي مدير فريق الخالدية، إن المستوى الفني لبطولة هذا العام جاء قوياً للغاية باعتبار استقطاب الفرق لأبرز اللاعبين في العالم، وأضاف: بفضل ما تحققه دورة ند الشبا من تطور مستمر أصبحت وجهة مفضلة للنجوم، وحتى أنديتنا المحلية تتسابق من أجل المشاركة في فعالياتها.

واقترح الواحدي زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة بداية من العام المقبل؛ حتى يتم منح الفرصة لأنديتنا المحلية للمشاركة فيها، خصوصاً بعد تأهيل الفرق الأربعة الأولى مباشرة للمشاركة في النسخة المقبلة.

دعم

من ناحيته أكد سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك راعي فريقي زعبيل وفهود زعبيل، أن رعاية الفرق الرياضية المشاركة في دورة ند الشبا الرياضية تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في دعم القطاع الرياضي والاهتمام بالشباب، وقال: «يسعدنا التعاون مع فريق فهود زعبيل وفريق زعبيل لكرة الطائرة، وذلك تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة في دعم القطاع الرياضي وتطوير.

وانطلاقاً من دورنا كشركة وطنية تسهم في دعم المجتمع المحلي في إمارة دبي ودولة الإمارات، وإيماناً منّا بأهمية تشجيع المواهب المحلية ورعايتها، وتمكين الشباب والأفراد وتهيئة الظروف التي تتيح لهم المشاركة بفعالية في المسيرة التنموية للدولة، ونتطلع قدماً للمزيد من التعاون مع هذا الفريق الرائد».

السيارة الثالثة

تجري اللجنة المنظمة الليلة، السحب على سيارة فورد تيريتوري الثالثة المقدمة من شركة الطاير للسيارات الراعي الرئيسي للدورة، التي تقدم 6 سيارات فورد حديثة ليفوز بها أحد أفراد الجمهور الذين يملأون المدرجات ويحضرون لمتابعة منافسات بطولة الكرة الطائرة وبطولة البادل في مجمع ند الشبا الرياضي، ويتواصل السحب على السيارات خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم السحب على السيارة الرابعة يوم غدٍ، وسيتم بعد غدٍ السحب على سيارتين فورد برونكو الحديثة وفورد تيريتوري الحديثة، وذلك بعد المباراة النهائية لبطولة الكرة الطائرة.

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