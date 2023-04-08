بطولة الهوكي تختتم في الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة ـ ياسر قاسم

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تختتم مساء اليوم البطولة الرمضانية للهوكي في نسختها الثانية والتي ينظمها اتحاد الإمارات للهوكي، وتقام بالملعب الرسمي لاتحاد اللعبة في مدرسة الإبداع الأمريكية في الشارقة على طريق مليحة.

وشارك في البطولة 10 فرق هي شرطة الشارقة، الشعب، النسور الذهبية، شيما، يو تي اس سي، لاكنور، اسبيتر، النمور، الإمارات المتحدة وداداباي، وتقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد على مجموعتين وتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي.

وتجمع مباراتا نصف النهائي فريق شرطة الشارقة متصدر المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة مع منافسه فريق قرية الشعب صاحب الـ9 نقاط وثاني المجموعة الثانية، وتجمع المباراة الثانية داداباي متصدر المجموعة الثانية والمتأهل بالعلامة الكاملة 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات مع فريق شيما الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

ثناء

وأثنى رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للهوكي عبد الله سلطان الدح، على الدور الذي يقوم به جميع أعضاء مجلس الإدارة في إنجاز المهام المطلوبة، وقال إن إقامة النسخة الثانية في الملعب الرسمي للاتحاد في مدرسة الإبداع الأمريكية، جزء من النجاحات التي تحققت في توفير ملاعب مناسبة تقام عليها المنافسات، وسيكون ملعب مدرسة الإبداع بمثابة الملعب الرسمي لاتحاد الهوكي وفي الطريق ملاعب أخرى.

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