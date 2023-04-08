«ألعاب القوى» يشارك بالملتقى الدولي في تركيا

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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أعلن فهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى، مشاركة المنتخب الوطني في الملتقى الدولي لألعاب القوى بتركيا في 15 أبريل الحالي بفئتي الناشئين والرجال، بمشاركة منتخبات تركيا، البحرين، البرتغال، تونس، الجزائر، جورجيا وأذربيجان.

حرص

وأشار إلى حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، على تبني أفضل الممارسات للارتقاء بالمستوى الفني للمنتخبات الوطنية، لتحقيق النتائج المنشودة في المحافل الخارجية.

وأوضح أن المعسكر الحالي في تركيا يرسخ التوجهات الاستراتيجية، والرؤى الاستشرافية التي يتطلع إليها الاتحاد.

تركيز

وقال: «مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى يأخذ بالاعتبار التركيز على فئة الناشئين، وتحفيز هذه العناصر ببناء القدرات وتصميم المبادرات الداعمة لتطوير مهاراتهم، لخوض المنافسات المقبلة بالروح العالية، والطموحات الكبيرة.

إضافة إلى الاهتمام بالفئات الأخرى، والشيء الجيد أن الأجواء المحيطة بالمنتخب جيدة للغاية، بتواجد منتخبات عربية وأوروبية تقيم معسكراتها الإعدادية في تركيا». ودعا إلى أهمية الاستفادة من المعسكر التحضيري، وبذل أقصى الجهود في التدريبات، وتنفيذ توجيهات الأجهزة الفنية والإدارية.

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