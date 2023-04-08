«دولية البادل» تختتم منافساتها الليلة

المصدر: دبي - البيان

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تختتم البطولة الدولية للبادل التي تقام ضمن فعاليات النسخة العاشرة لدورة ند الشبا الرياضية، منافساتها الليلة، في صالة البادل بالمجمع الرياضي بند الشبا.

وأسفرت نتائج منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات التي جرت أول من أمس عن تلقي منتخبنا الوطني أول خسارة على يد المنتخب القطري 2 ـ 1 في المباراة التي جمعتهما لحساب المجموعة الأولى، حيث فاز «الأبيض» بالمباراة الأولى عن طريق عبد الله أهلي وعمر بهروزيان 6 ـ 4 و6 ـ 3 قبل أن يعود «العنابي» بقوة وينتزع نتيجة المباراتين الثانية والثالثة 6 ـ 1 و6 ـ 0 ثم 4 ـ 6 و6 ـ 1 و6 ـ 4. وضمن منافسات المجموعة نفسها حقق منتخب اليابان الفوز على المنتخب السعودي 2 ـ 1، بواقع 6 ـ 0 و6 ـ 2، 6 ـ 2 و1 - 6 و6 ـ 3 ثم 2 ـ 6 و7 ـ 6 و6 ـ 4.

وواصل المنتخب المصري تألقه في المجموعة الثانية وحقق الفوز الثالث على التوالي الذي جاء على حساب البحرين بنتيجة 3 ـ 0، إذ فاز منتخب «الفراعنة» بالمباراة الأولى 6 ـ 4 و7 ـ 6 و6 ـ 3، وفاز بالمباراة الثانية 6 ـ 2 و6 ـ 3 وبالمباراة الثالثة 6 ـ 4 و6 ـ 7 و7 ـ 5.

وانتزع المنتخب الكويتي فوزاً صعباً من نظيره الإيراني 2 ـ 1، بعدما حسم المباراة الأولى لمصلحته 6 ـ 1 و6 ـ 2 ثم فاز بالمباراة الثانية 7 ـ 6 و7 ـ 6 قبل أن يفوز المنتخب الإيراني بالمباراة الأخيرة 7 ـ 6 و6 ـ 3.

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