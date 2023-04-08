معركة صدارة اليد بين شباب الأهلي والشارقة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تجري في العاشرة من مساء اليوم موقعة من العيار الثقيل بين شباب الأهلي وضيفه فريق الشارقة الفوز في ختام الجولة الرابعة من الدور النهائي لبطولة «دوري أقوياء اليد»، والتي على ضوء نتيجتها تفك الشراكة على الصدارة القائمة حتى الآن بين قطبي اللعبة بالدولة.

وتحدد ملامحها بشكل كبير هوية بطل دوري الموسم الحالي 2022 - 2023، حيث يدخل الفريقان اللقاء برصيد 11 نقطة. وفي المباراة الثانية يستقبل فريق العين الثالث برصيد 8 نقاط نظيره فريق الوصل السابع برصيد 5 نقاط.

وأكد عبد السلام ربيع نائب رئيس اتحاد اليد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، أن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد رشح الطاقم التحكيمي الأوزبكي المكون من الحكمين خاسان إسماعيلوف وخوسان إسماعيلوف وسيقودان مباراة القمة اليوم بين شباب الأهلي والشارقة، وعلى الطاولة من المواطنين ياقوت خاطر ونبيل خميس والمراقبان عبدالله خميس وفاضل غلوم.

وأوضح ربيع: «تنص اللوائح على إمكانية طلب الأندية الاستعانة بطاقم حكام أجبني لإدارة المباريات، شريطة دفع النادي رسوم الطلب البالغة 15 ألف درهم، وهو ما قام به نادي شباب الأهلي، ويتحمل اتحاد اللعبة بقية التكاليف الأخرى مثل الإقامة والسفر وإصدار تأشيرات الدخول إلى الدولة، ومؤكداً الثقة الكبيرة بطواقم التحكيم الإماراتية، وحرص الاتحاد على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية.

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