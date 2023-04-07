حشر آل مكتوم يكرم الفرنسي مامادو ساكو بجائزة «البصمة الرياضية»

المصدر: البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كرّم سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام نجم الكرة العالمية الفرنسي مامادو ساكو مؤسس مبادرة "أمساك" الخيرية بجائزة "البصمة الرياضية" تقديرا لجهوده في دعم المحتاجين وتشييد الملاعب في قارة أفريقيا وكذلك دعم المؤسسات الخيرية ذات النفع العام ومن بينها مؤسسة "نور دبي"، وذلك ضمن احتفالية تكريم الفائزين بالدورة العاشرة لجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني.

وهنأ مجلس دبي الرياضي النجم الفرنسي مامادو ساكو على فوزه بالجائزة المرموقة التي تمثل تقدير إماراتي لما يقوم به هذا النجم العالمي.

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