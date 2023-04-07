شرطة دبي و«الطرق» في «سلة الكراسي»

المصدر: دبي - البيان

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تدخل بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة المقامة حالياً بنادي دبي لأصحاب الهمم، مرحلة الأدوار النهائية، حيث يلتقي اليوم الجمعة فريق القيادة العامة لشرطة دبي متصدر المجموعة الأولى مع فريق هيئة الطرق والمواصلات وصيف المجموعة الثانية لحساب نصف النهائي.

فيما يلتقي فريق دبي للإسعاف متصدر المجموعة الثانية مع فريق مركز وريزيدنس البستان وصيف المجموعة الأولى، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل بصالة مجمع ند الشبا، فيما يلتقي الخاسران على المركز الثالث وهي المباراة التي ستقام يوم غد.

كان اليوم الأخير من الدور التمهيدي قد شهد فوز دائرة المالية على هيئة كهرباء ومياه دبي بنتيجة 26 - 12، فيما فاز فريق بلدية دبي على أبيلتي لايف 22 - 20، فيما فاز مركز وريزيدنس البستان على محاكم دبي 28 - 16، وخطف دبي للإسعاف صدارة المجموعة الثانية بالفوز على طرق دبي بنتيجة 21 - 19.

ومع نهاية الدور الأول تصدر شرطة دبي قمة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 8 نقاط يليه مركز وريزندنس برصيد 7 نقاط ، فيما تصدر فريق دبي للإسعاف قمة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 8 نقاط، يليه هيئة الطرق 7 نقاط.

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