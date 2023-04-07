«الإمبراطور» في«المربع الذهبي للطائرة»

المصدر: دبي - البيان

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أنهى الإمبراطور منافسات دور المجموعات في بطولة الكرة الطائرة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بعدما فاز، أول من أمس، على فهود زعبيل على فهود زعبيل بثلاثة أشواط دون رد بواقع 25 - 22 و25 - 24 و25 - 22 في مباراة استغرقت ساعة و24 دقيقة، ليضمن عبوره إلى المربع الذهبي على رأس المجموعة الأولى.

فيما حل فهود زعبيل ثانياً بـ6 نقاط في المركز الثاني، واحتل إتش إم إس المركز الثالث بنقطتين والشبابي المركز الأخير بلا نقاط. ولحساب الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات فاز فريق إتش إم إس على فريق الشبابي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

إثارة بالغة

وشهدت المباراة إثارة بالغة في مجرياتها، وانتهى الشوط الأول بفوز فريق إتش إم إس بنتيجة 25 - 22 وعاد فريق الشبابي للقاء وفاز بالشوط الثاني 25 - 17 وفي الشوط الثالث فاز الشبابي بنتيجة 25 - 17 وعاد فريق إتش إم إس للقاء وتعادل في الأشواط بفوزه في الشوط الرابع بنتيجة 25 - 18، ليلجأ الفريقان إلى الشوط الخامس الحاسم.

ومن خلاله تمكن فريق الشبابي من الفوز بالمباراة بعدما حسمه لصالحه بنتيجة 15 - 12. وكان أكثر لاعب سجل من فريق إتش إم إس هو فلاح الجرادي بواقع 17 نقطة، بينما برز من فريق الشبابي داوودي أوكيلو وسجل 25 نقطة.

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