«الأبيض» يتخطى الياباني ويتصدر «البادل»

المصدر: دبي - البيان

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واصل منتخبنا الوطني تألقه في البطولة الدولية للبادل بتغلبه على نظيره الياباني بنتيجة 2 – 1 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى التي انفرد بصدارتها بالعلامة الكاملة.

حيث حسم المباراة الأولى 6 – 4 و6 – 4 والثانية 7 – 5 و7 – 6 قبل أن يخسر الثالثة 6 – 2 و6 – 2، ولحساب المجموعة نفسها فاز المنتخب القطري على المنتخب السعودي 3 – 0 بواقع 6 – 3 و6 – 2 و6 – 0 و6 – 0 و 7 – 5 و6 – 1.

وفي المجموعة الثانية، واصل المنتخب المصري بدوره التألق بتحقيق الفوز الثاني على التوالي عندما تغلب على نظيره الإيراني بنتيجة 2 – 1 وينفرد بصدارة هذه المجموعة، وفاز منتخب «الفراعنة» في المباراة الأولى 6 – 0 و6 – 0 وفي الثانية 6 – 2 و7 – 5 فيما خسر المباراة الأخيرة 6 – 3 و3- 6 و6 – 4.

تدارك

وتدارك المنتخب البحريني خسارة الجولة الأولى بتغلبه في الجولة الثانية على المنتخب الكويتي 2 – 1، وتأخر المنتخب «الأحمر» في المباراة الأولى 6 – 0 و6 – 0 لكنه تمكن من انتزاع نتيجتي المباراتين الثانية والثالثة 6 – 2 و 6 – 2 ثم 6 – 2 و1 – 6 و7 – 5.

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