جعفر الفردان: نسخة استثنائية

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد نجم منتخبنا الوطني للكرة الطائرة ونادي الوصل سابقاً، جعفر الفردان، تطور المستويات الفنية لبطولة الكرة الطائرة في دورة ند الشبا الرياضية، وازدياد قوة المنافسات عاماً بعد عام، وقال جعفر الفردان:

«نشاهد هذا العام بطولة استثنائية مشمولة بمحترفين عالميين وأسماء كبيرة، هذه المرة رأينا لاعبين من جميع القارات، أصبح لدى الإداريين خبر في التعاقد مع اللاعبين، حتى أصبح الفريق يأتي معه المدرب الخاص به، وهناك مدربون عالميون من أبرزهم مدربو منتخبات نيوزيلندا وإيران وتركيا، شاركوا في بطولات عالمية، والبطولة تتطور عاماً بعد عام، برغم صعوبة التعاقد مع اللاعبين».

يملك الفردان تجربة في التعليق الرياضي عمرها أكثر من ربع قرن، يحظى بشعبية واسعة في الإمارات والخليج والمنطقة العربية بشكل عامّ، برز بشكل لافت في التعليق على ألعاب الكرة الطائرة والسلة واليد، عبر قناة دبي الرياضية.

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