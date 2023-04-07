عبد الله الهاشمي عضواً بـ«تنفيذي الغولف العربي»

المصدر: (دبي ـ فائز بجبوج)

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أبدى اللواء (م) الطيار عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، سعادته الكبيرة بعد أن أعلن الاتحاد العربي للغولف عن اختياره عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد.

وتمنى الهاشمي أن يكون عند حسن الظن، مثمناً الخطوات كافة التي يقوم بها مجلس إدارة الاتحاد العربي للغولف التي تهدف إلى نتائج متميزة على المدى القريب، سواء في البطولات أو من خلال ظهور جيل جديد من اللاعبين العرب يصبح في القريب العاجل قادراً على تحقيق المستحيل. وأكد الهاشمي أن الاتحاد العربي للغولف يمثّل إحدى أهم المنظمات الإقليمية في عالم الرياضة.

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