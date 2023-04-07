1000 لاعب ولاعبة في «دولية ألف للشطرنج»

المصدر: (الشارقة - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف ممشى الشارقة اليوم أكبر حدث شطرنجي على مستوى الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 40 دولة يشاركون في بطولة «ألف» الدولية للشطرنج التي تنظمها مجموعة ألف بالتعاون مع نادي الشارقة للشطرنج.

ويتضمن الحدث العديد من الفعاليات الشطرنجية والثقافية والترفيهية أهمها بطولة الشطرنج الدولية للشطرنج السريع (المجموعة أ) بمشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الواعدين. كما يشارك في بطولة الهواة للشطرنج السريع (المجموعة ب) أكثر من 500 لاعب ولاعبة من الدوائر والمؤسسات الحكومية وطلبة المدارس ولاعبي الأندية الناشئين ومحبي لعبة الشطرنج.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز