سعيد الكعبي نائباً لرئيس «غرب آسيا للقوس والسهم»

المصدر: (الرياض - وام)

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فاز الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، بمنصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا.

وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لاتحاد غرب آسيا للقوس والسهم الذي عقد في الرياض، وترأس الكعبي الوفد الإماراتي في الاجتماع التأسيسي للاتحاد، والذي ضم عادل الحمادي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات، والذي فاز بمنصب رئيس اللجنة الإعلامية لاتحاد غرب آسيا للقوس والسهم.

وتوجه الكعبي بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعم الرياضة والرياضيين، وقال: الإمارات تملك الكفاءات الإدارية المتميزة التي تثري العمل إقليمياً وقارياً وعالمياً.

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