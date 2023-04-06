بطولة الهوكي تدخل مرحلة الحسم

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

دخلت بطولة الهوكي في نسختها الثانية التي نظمها اتحاد الإمارات للهوكي في ملعب الاتحاد الرئيس بمدرسة الإبداع الأمريكية في الشارقة، مراحلها الحاسمة قبل الختام مساء السبت، حيث ظهرت ملامح الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي الذي يقام مساء الجمعة، وأسفرت نتائج المباريات في يومها الرابع عن فوز فريق لاكنور على اسبيتر بنتيجة 4 - 3، وفريق قرية الشعب على فريق الإمارات المتحدة 10 - 0 وفريق يوتي اس سي على جولدن إيجل 5 - 4 وشرطة الشارقة على شيما 3 - 1 وشرطة الشارقة على اسبيتر 8 - 0. ليضمن فريق شرطة الشارقة التأهل إلى الدور نصف النهائي عن المجموعة الأولى بعد حصوله على العلامة الكاملة 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات قبل أن يلاقي فريق لاكنور، والذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأمل في الفوز أو تحقيق التعادل، وعينه على المباراة الثانية في المجموعة نفسها التي تجمع بين فريقي مرحبا وشيما، حيث يحتل فريق شيما المركز الثالث برصيد 4 نقاط ومباراته مع فريق شيما في حالة فوزه وتعثر لاكنور تجعله يحل ثانياً.

وفي المجموعة الثانية «مجموعة العمالقة» يلتقي داداباي بطل النسخة السابقة برصيد 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات، مع فريق قرية الشعب الذي نجح في تحقيق العلامة الكاملة 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات، والفريقان متعادلان في كل شيء حتى في فارق الأهداف 18 هدفاً لكل منهما.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة بينهما ندية ورغبة في الفوز لتحقيق صدارة المجموعة وتلافي مقابلة فريق شرطة الشارقة المتألق وصيف النسخة السابقة، وفي المجموعة نفسها يلتقي غولدن إيغل وفريق الإمارات المتحدة للترتيب في المجموعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز