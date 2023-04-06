«فاصلة آسيوية» بين سلة شباب الأهلي والنصر السعودي

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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فرض النصر السعودي مباراة فاصلة بينه وشباب الأهلي في تصفيات سوبر غرب آسيا، بعد أن نجح في تحقيق الفوز في لقاء الإياب، مساء أول من أمس، في العاصمة السعودية الرياض بفارق «نصف باسكت» فقط وبنتيجة 68 - 67 بعد مباراة مثيرة، ليرد النصر بذلك على خسارته في لقاء الذهاب بدبي بنتيجة 100 - 90، وتحدد يوم الثلاثاء 11 أبريل الحالي موعداً للمباراة الفاصلة في دبي على صالة نادي شباب الأهلي، ويتأهل منها الفائز لنصف نهائي بطولة سوبر غرب آسيا عن مجموعة الخليج.

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