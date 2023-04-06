بداية قوية لمنتخبنا في «دولية البادل»

المصدر: دبي - البيان

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حقق منتخبنا الوطني بداية قوية في النسخة الأولى من البطولة الدولية للبادل، التي انطلقت منافساتها أول من أمس وتستمر حتى الأحد المقبل في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية الدورة الأكبر من نوعها خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، ويبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من 4 ملايين درهم من بينها 1 مليون درهم للجمهور.

وحضر الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل، جانباً من المنافسات، كما تابع المنافسات معالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي حضر أيضاً منافسات الكرة الطائرة.

وفاز منتخبنا الوطني على شقيقه السعودي بثلاث مباريات نظيفة لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى، حيث فاز بصعوبة في الأولى والثانية 7 – 5 و7 – 5 ثم 6 – 7 و6 – 3 و7 – 6، قبل أن يخرج بفوز سهل في الثالثة بنتيجة 6 – 2 و6 – 3، ومثله في المباريات الثلاث الثنائي عبدالله عبدالله وفارس الجناحي، ثم سالم الهولي وحمد الجناحي وفي المباراة الأخيرة عبدالله أهلي وعمر بهروزيان.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، فاز منتخب اليابان على نظيره القطري بنتيجة 2 – 1، جاءت تفاصيلها على النحو التالي 6 – 1 و7 – 6 لليابان ثم فاز «العنابي» بالمباراة الثانية 6 – 1 و3 – 6 و6 – 4 وعاد اليابان لينتزع نتيجة المباراة الثالثة 6 – 3 و3 – 6 و7 – 6.

المجموعة الثانية

وفي المجموعة الثانية حقق المنتخب الإيراني فوزاً بثلاثية نظيفة على نظيره البحريني ، ولحساب المجموعة ذاتها فاز المنتخب المصري على الكويت 2 – 1.

وتقام الليلة بداية من الساعة 8:45 مساء، 4 مباريات لحساب الجولة الثالثة من النسخة الأولى من بطولة ند الشبا الدولية للبادل، التي تشارك فيها 8 منتخبات، حيث تلتقي الإمارات مع قطر ومنتخب السعودية مع اليابان في المجموعة الأولى، ويلتقي منتخب إيران مع الكويت والبحرين مع مصر في المجموعة الثانية.

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