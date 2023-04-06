مدربو «الطائرة»: «ند الشبا» عالمية بامتياز

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد مدربو الكرة الطائرة أن دورة ند الشبا الرياضية بطولة عالمية بامتياز نسبة إلى مستواها الفني الذي يضاهي أقوى الدوريات العالمية، واستقطابها أبرز اللاعبين المميزين ونجوم الأندية والمنتخبات القوية والعريقة.

ويشارك 108 لاعبين من مختلف الجنسيات في بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا، من بينهم 12 لاعباً مواطناً و90 أجنبياً من 36 جنسية حول العالم.

وقال السلوفاكي روستسلاف شوديك، مدرب فريق فهود زعبيل وصاحب التجربة الطويلة في الدوري الإماراتي مع نادي العين: ما يحسب للدورة أنها تعيش حالة تطور مستمر على كل الجوانب، سواء من ناحية التنظيم أو المستوى الفني، وفي كل مرة تبهرنا بمستويات أعلى، ما يعني أن هناك جهوداً كبيرة تبذلها اللجنة المنظمة.

وأضاف: نحن المدربين في الدوري الإماراتي نتابع باهتمام كبير منافسات الدورة منذ نسختها الأولى، ونلمس باستمرار مدى التطور الذي تشهده من عام لآخر، إنها الأقوى والأجمل ليس في الخليج، ولكن على مستوى العالم، وأنا فخور بقيادة فريق فهود زعبيل هذا العام.

وأوضح روستسلاف أن ما يميز الدورة، إضافة إلى كونها جماهيرية، سمعتها العالمية واستقطابها على مدار السنوات الماضية أبرز الأسماء وأساطير الكرة الطائرة العالمية، وأحياناً منتخبات وطنية بصفوف مكتملة مثلما هي الحال في هذه النسخة.

حيث يشارك أحد الفرق بتشكيلة مثالية للمنتخب التركي، وفريق آخر بالتشكيلة الأساسية للمنتخب الإيراني، وقال: من المثير للاهتمام أن تجتمع العديد من المدارس التكتيكية في مكان واحد.

توقع

وتوقع المدرب السلوفاكي أن تسجل مباريات نصف النهائي والنهائي مستوى فنياً غير مسبوق بالنظر إلى جودة اللاعبين المشاركين حالياً، وهو أمر ممتع لعشاق الكرة الطائرة في الإمارات.

وأعرب روستسلاف عن سعادته بمشاركة 5 لاعبين من العين، فريقه الحالي، في دورة ند الشبا، إضافة إلى لاعبين من أندية الجزيرة وبني ياس والنصر، وغيرها من الأندية المحلية، ما يساعدهم على الاحتكاك وكسب الخبرة من نجوم اللعبة العالميين، وقال: مشاركة لاعبين محليين إلى جانب هؤلاء النجوم تكشف بوضوح أهمية دورة ند الشبا في تطوير الكرة الطائرة الإماراتية. واقترح المدرب السلوفاكي ضرورة فرض لاعبين محليين على الأقل في كل تشكيلة على أرضية الملعب، ما يسهم بشكل فاعل في تطوير قدراتهم.

ووصف أيتوغ بيهليفان، مدرب منتخب تركيا سابقاً وفريق الشبابي، دورة ند الشبا بالمميزة والمهمة لتطوير اللعبة على الصعيد المحلي، معرباً عن سعادته بأن يكون أحد المدربين المشاركين فيها خلال النسخة الحالية، وقال: بلا شك مثل هذه الدورات تؤدي دوراً مهماً في تطوير الكرة الطائرة الإماراتية من خلال الاحتكاك بنجوم كبار، وهي فرصة ثمينة للاعبين المحليين.

وأضاف: السمعة الجيدة لدورة ند الشبا على الصعيد العالمي جعلتها وجهة للنجوم، والأهم أنها جذبت المزيد من الاهتمام للكرة الطائرة المحلية وإبرازها للأجيال الصغيرة، وقد تكون مصدر إلهام لهم. وقال التونسي نزار الشكيلي، مدرب فريق الخالدية، إن دورة ند الشبا تتميز بمستواها الفني العالي الذي يتطور باستمرار من عام لآخر.

مشيراً إلى أن المدربين مستفيدون بارزون من المشاركة فيها؛ بحكم وجود لاعبين عالميين ومدارس تدريبية مختلفة، وقال: تسهم دورة ند الشبا في زيادة شعبية الكرة الطائرة في الإمارات؛ بحكم الاهتمام الإعلامي الواسع بأحداثها والجماهير الغفيرة التي تحضر منافساتها، إنه حدث رياضي رائع بمواصفات عالمية.

تطور

وأكد حميد محمد حديد، مشرف فريق الإمبراطور، الذي شارك لاعباً في النسخة الأولى للدورة قبل أن يتحول إلى مدرب للطائرة وينجح في قيادة الفرق التي دربها إلى منصات التتويج في العديد من المرات، أن منافسات الكرة الطائرة في دورة ند الشبا تشهد تطوراً مذهلاً من عام إلى آخر من ناحية المستوى الفني؛ بفضل الأسماء الكبيرة التي تشارك فيها، والتغطية الإعلامية الواسعة، وقال: النسخة الحالية ستكون الأقوى بعد استعانة جميع الفرق بمدربين محترفين ولاعبين عالميين على مستوى عالٍ من أشهر وأقوى الدوريات الأوروبية والآسيوية؛ وبالتالي لا وجود لثغرات أو نقاط ضعف.

تأهل

والتحق فريق الجوارح بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي لمنافسات الكرة الطائرة بفوزه في الجولة الثانية على فريق الخالدية بثلاثة أشواط نظيفة.

وفي المباراة الثانية فاز فريق الحبتور للسيارات على فريق زعبيل بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد؛ ليتأجل حسم بطاقة التأهل الثانية من هذه المجموعة إلى الجولة الأخيرة.

سحب على سيارة الليلة

تجري اللجنة المنظمة، اليوم، السحب على سيارة فورد تيريتوري الثانية المقدمة من شركة الطاير للسيارات الراعي الرئيسي للدورة، التي تقدم 6 سيارات فورد حديثة يتم السحب عليها في الأيام التي تقام فيها نهائيات البطولات ليفوز بها أحد أفراد الجمهور الذي يملأ المدرجات ويحضر لمتابعة منافسات بطولة الكرة الطائرة وبطولة البادل في مجمع ند الشبا الرياضي، كما تقدم اللجنة المنظمة جوائز يومية للجمهور يبلغ مجموعها مليون درهم توزع في السحوبات اليومية.

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