«دبي للإسعاف» يقفز إلى صدارة سلة الكراسي

المصدر: دبي البيان

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قفز فريق دبي للإسعاف إلى صدارة المجموعة الأولى من بطولة السلة للكراسي المتحركة المقامة حالياً بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، بعد فوزه على بلدية دبي 28-18، ورفع رصيده إلى 6 نقاط متساوياً مع هيئة الطرق الغائب عن هذه الجولة.

والذي حل وصيفاً، ويلتقي الفريقان في الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي على صدارة المجموعة، فيما حقق أبيلتي لايف الفوز الأول في المجموعة على حساب هيئة تنمية المجتمع 12-20، وجاء في المركز الثالث برصيد 4 نقاط متساوياً مع بلدية دبي وهيئة تنمية المجتمع.

وفي المجموعة الثانية واصل فريق شرطة دبي انتصاراته واعتلاء القمة بعدما تغلب على فريق دائرة المالية 17-42، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط يليه مركز وريزيدنس البستان الذي فاز على هيئة كهرباء ومياه دبي بنتيجة 20-23 ورفع رصيده إلى 5 نقاط فيما جاء مياه دبي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ثم دائرة المالية 4 نقاط ومحاكم دبي 3 نقاط في المركز الأخير.

من جانبه أكد الحكم الدولي يعقوب غابش الذي يدير مباريات بطولة السلة للكراسي المتحركة أن دورة ند الشبا بصمة كبيرة خلال شهر رمضان المبارك والجميع ينتظرها بفارغ الصبر سواء اللاعبين أو الجمهور وأيضاً الحكام مشيراً إلى أنه يدير مباريات السلة من بداية دخول البطولة إلى قائمة الدورة.

تكافؤ

وأضاف إن نسخة 2023 من أقوى بطولات السلة كونها تضم عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين بجانب وجود فئات في كل فريق وبالتالي هناك تكافؤ في كل المباريات والجمهور المتواجد يستمتع بهذه الإثارة وعدد من المباريات انتهى بفارق نقطة واحدة وهو دليل على القوة وتقارب المستوى.

وأشاد غابش بالروح الرياضية للاعبين، وقال:الحقيقة أن جميع اللاعبين ملتزمون بقرارات الحكام ولا يوجد اعتراض بجانب أن سقوط لاعب نجد لاعبي الفريقين يسرعون لمساعدته ومثلما تبدأ المباراة المصافحة بين اللاعبين تنتهي بنفس المشهد مشيراً إلى أن هناك فوارق بسيطة بين قانون كرة السلة للكراسي المتحركة وكرة السلة للأصحاء ومن السهل أن يدير أي حكم المباراة.

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