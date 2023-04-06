منتخب هوكي الجليد جاهز لتحقيق إنجاز عالمي جديد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد منتخب الإمارات لهوكي الجليد، أن الهدف من المشاركة في بطولة كأس العالم «المستوى الثاني B» المرتقبة في تركيا هو تحقيق إنجاز عالمي جديد لرياضة الإمارات، وتأكيد التطور الفني الذي حققه المنتخب وقاده لصدارة التصنيف العربي.

وأشار لاعبو المنتخب إلى أن المعسكر الحالي للفريق بصالة التزلج في مدينة زايد الرياضية يمثل استعداداً جيداً قبل المشاركة في هذه البطولة، حيث يتدرب المنتخب يومياً في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية.

وقال جمعة الظاهري قائد المنتخب، إن المعسكر التحضيري متكامل ويتضمن العديد من التدريبات المتنوعة التي تمنح الفريق فرصة خوض التحدي العالمي بثقة كبيرة، ومتابعة النتائج القوية مع حرص اللاعبين على رفع علم الدولة في المحافل الخارجية.

وأوضح: «نخوض هذه المرحلة بمعنويات عالية، ونضع في تقديرنا أهمية الحدث الذي ينتظرنا، والأجواء الرمضانية كانت ملهمة لجميع اللاعبين، والمدرب يقوم بدور مؤثر في هذه المرحلة من خلال التدريبات المتنوعة، وطموحاتنا لن تتوقف، وسنبذل أفضل ما نملك في المحفل العالمي الكبير».

وأشار اللاعب علي الحداد إلى أن تركيز المنتخب ينصب حالياً على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، ليكون الفريق قادراً على تحقيق النتيجة التي تعزز طموحه العالمي.

وقال: «المنافسة ستكون قوية ، واجهنا التحدي ذاته سابقاً وأثبتنا قدرتنا على تجاوزه والوصول لمنصة التتويج».

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