ختام ناجح لـ «أبوظبي الدولية لتنس الشاطئية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز الثنائي المكون من البرازيلي اندرا باران والروسي نيكيتا بورماكين بالمركز الأول في بطولة أبوظبي الدولية لتنس الشاطئية بنسختها الأولى والمصنفة BT400، بعد الفوز على الثنائي المكون من الفرنسي نيكولاس غلانتي والإيطالي ماتيا سبوتو بمجموعتين نظيفتين.

وفي فئة السيدات فازت الإيطاليتان جوليا غاسباري ونينيا فالنتيني على الإيطالية فلامينيا داينا والبرازيلية صوفيا جاو 2 - 0.

وتوّج ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد شما القمزي الفائزين بالمراكز الأولى.

وأشاد ناصر المرزوقي بالمكاسب التي حققتها بطولة أبوظبي من الناحيتين التنظيمية والفنية وحظيت بحضور جماهيري وشهدت مشاركة أبطال العالم.

بدورها أشادت شما القمزي بالمستويات الفنية للبطولة.

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