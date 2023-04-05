«فيكتوري» يسعى لمواصلة التألق في «زوارق فورمولا 1»

المصدر: دبي - البيان

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حرص مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار على توفير أجواء مناسبة لفريق فيكتوري هذا الموسم، من أجل وضع بصمة بارزة بعد غياب الفريق عن المنافسات مواسم 2020 و2021 و2022 بسبب تداعيات جائحة «كوفيد 19».

وانعكس هذا الاهتمام على الفريق الذي حقق نتائج جيدة ورائعة تبشر بموسم ناجح مثمر خلال ظهوره الأول في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا1 - ضمن الجولة الافتتاحية التي جرت في بحيرة تابا الإندونيسية الشهر الماضي، وهو يستعد للجولة الثانية نهاية هذا الشهر.

ونجح الفريق في تحقيق إنجازات متميزة بصعود قائد زورق فيكتوري 4 المتسابق السويدي أريك ستارك الذي أنهى الجولة في المركز الثالث للترتيب العام ليحصل على 12 نقطة، فيما سجل بطلنا المتسابق أحمد عبد الكريم الفهيم حضوراً لافتاً أيضاً في مشاركته الأولى على الإطلاق ليكمل السباق منهياً مشاركته في المركز العاشر ليحصد نقطة واحدة.

هدف

وعكست هذه النتائج التحضير الجيد لفريق فيكتوري ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والذي يتطلع بقوة للمنافسة مع الكبار متسلحاً بخبرة المتسابق العالمي أريك ستارك وطموح بطلنا الفهيم الذي يخوض التحدي الصعب بين عمالقة العالم للمرة الأولى بعد اختياره كأحد العناصر التي يعول عليها الفريق منذ عام 2018 تاريخ انضمامه لكوكبة المتسابقين في الفريق.

وأتاح الظهور الجيد للمتسابق أريك ستارك على متن زورق فيكتوري 4 فرصة لتألقه أيضاً في لائحة بطولة أفضل زمن محتلاً المركز الثالث برصيد 12 نقطة بعد الجولة الأولى في إندونيسيا، فيما أسهمت نقاطه في السباق الرئيسي والنقطة التي حصل عليها بطلنا الفهيم في احتلال الفريق المركز الرابع في الترتيب العام لبطولة الفرق.

ويبدو أن بطلنا أحمد عبد الكريم الفهيم سيكون أحد المتسابقين الذين يشار إليهم بالبنان في بطولة العالم لزوارق - فورمولا 1 - لعام 2023، إذ استطاع أن يضع قدمه بين الأربعة الكبار في سجل أسرع لفة في البطولة، متطلعاً لمواصلة هذا التألق مستقبلاً بعد احتلاله المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

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