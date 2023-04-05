«الحبتور للبولو» يحتفل بختام الموسم 27 الجاري

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي الحبتور للبولو والفروسية، إقامة الحفل الختامي للسنوي للموسم الحالي 2023، وذلك في السابعة والنصف من مساء الخميس، الموافق 27 أبريل الجاري، حيث سيتم تكريم الفرق الفائزة في الموسم 2022- 2023، وتكريم الرعاة الذين دعموا نشاط النادي، سواء على صعيد البولو أو الفروسية.

وأكد محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو، رئيس نادي الحبتور للبولو والفروسية، أن النادي يحرص كل عام على تكريم كل من أسهم في إنجاح الموسم والأنشطة المصاحبة، تثميناً لجهوده، وشحذاً لهمم الآخرين، وهو تقليد نتمنى أن يستمر، ليظل حافزاً للجميع لتطوير اللعبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز