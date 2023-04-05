سعيد بن مكتوم: دبي ملتقى أبطال العالم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، والرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل، أن رياضة البادل حققت نمواً كبيراً في أعداد المشاركين بالدولة.

كما أصبحت دبي ملتقى أبطال العالم والمنتخبات العربية والدولية، التي تتنافس على أقوى البطولات التي كان آخرها استضافة بطولة العالم للبادل، التي أقيمت في العام الماضي، وحققت نجاحاً كبيراً.

مشيراً إلى أن كل ذلك تحقق بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لرياضة البادل، وتوفيره كل سبل النمو والنجاح لها، في مقدمها تشييد صالة تضم أحد أروع الملاعب، إلى جانب متابعة سموه عمل الاتحاد، ودعم خططه وبرامجه.

جاء ذلك، خلال لقائه الترحيبي برؤساء وفود ولاعبي المنتخبات المشاركة في النسخة الأولى من بطولة ند الشبا الدولية للبادل، التي انطلقت منافساتها أول من أمس، وتستمر حتى السبت المقبل، في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي.

وتمنى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم للمشاركين، التوفيق في البطولة، وتقديم أقوى المنافسات في ملاعب مجمع ند الشبا، التي شهدت انطلاقة هذه البطولة في الدولة، كما استضافت العديد من البطولات الدولية للاعبين المحترفين والمنتخبات، واستضافت أيضاً البطولة الخليجية التي أقيمت العام الماضي، وأسفرت عن فوز منتخبنا الوطني بلقبها.

وتقام البطولة الدولية للبادل، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية، الدورة الأكبر من نوعها خلال شهر رمضان المبارك، ويشارك فيها 8 منتخبات، هي الإمارات، ومصر، وقطر، وإيران، واليابان والكويت، والبحرين، والسعودية.

وأثنى رئيس اتحاد الإمارات للبادل، على دور الجمهور في تحفيز اللاعبين، والتشجيع المثالي الذي رفع من مستوى الحماس في جميع المنافسات التي تشهدها دورة ند الشبا الرياضية، سواء المحلية أو الدولية، التي تقام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، أو البطولات الدولية للمنتخبات، التي حققت نجاحاً كبيراً، وتركت انطباعاً رائعاً، وذكريات جميلة لدى جميع المشاركين.

وتقام الليلة بداية من الساعة 8:45 مساء، 4 مباريات نارية لحساب الجولة الثانية للنسخة الأولى من بطولة ند الشبا الدولية للبادل، التي تشارك فيها 8 منتخبات، حيث يواجه منتخبنا الوطني نظيره الياباني، ومنتخب السعودية ضد قطر في المجموعة الأولى، ويلتقي منتخب البحرين مع الكويت، وإيران مع مصر في المجموعة الثانية.

تتويج

من جهة أخرى، توّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الفائزين في بطولة البادل، التي اختتمت منافساتها في 3 فئات، مساء أول من أمس، حيث حصل الثنائي نيكولا سياسيا وبيل ريلات على لقب فئة التصنيف المحلي 10 نقاط (رجال)، بتغلبهما في المباراة النهائية على حساب أنشول شوبال وأيشان شوبال، بمجموعتين دون رد .

فيما توج الثنائي عائشة العوضي وأندريا سوتو بلقب فئة التصنيف المحلي 10 نقاط (سيدات)، بفوزهما في النهائي على غوادلوبي دي سان فليكس وغابرييلا دوتش 6 – 3 و6 – 3.

وفاز الثنائي سيف الحمادي وقاسم الشرافي بلقب بطولة الناشئين تحت 16 عاماً، التي تقام لأول مرة ضمن الدورة، بتغلبهما في النهائي على أحمد الهاشمي وعيسى أهلي بمجموعتين دون رد 6 – 0 و6 – 3.

تنافس

وحجز فريقا الإمبراطور وفهود زعبيل، مقعديهما في نصف نهائي منافسات الكرة الطائرة، بعد فوزهما أول من أمس على «إتش إم إس» والشبابي.

وفاز الإمبراطور على «إتش إم إس» في مباراة قوية وصعبة، انتهت بفوز الأول بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وفاز فريق فهود زعبيل على فريق الشبابي بثلاثة أشواط نظيفة.

سلة الكراسي

تأهل فريقا القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، للدور نصف النهائي لبطولة كرة السلة للكراسي المتحركة، المقامة حالياً بنادي دبي لأصحاب الهمم، بعدما تصدر فريق شرطة دبي قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بالفوز الذي حققه على فريق مركز وريزيدنس البستان 40 - 11.

فيما فاز فريق هيئة الطرق والمواصلات على بلدية دبي 34 - 21، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما نجح فريق دبي للإسعاف، في الفوز على فريق تنمية المجتمع 30 - 8، وتقدم للمركز الثاني في المجموعة الثانية، وفاز كهرباء ومياه دبي على محاكم دبي 24 - 22.

نتائج

ويتصدر شرطة دبي قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، من الفوز في 3 مباريات، وتتساوى 4 فرق برصيد 3 نقاط، وهي دائرة المالية ومحاكم دبي وكهرباء دبي ومركز وريزيدنس البستان، وتحدد الجولة الأخيرة اليوم ، الفريق الثاني الصاعد عن المجموعة.

ويتصدر فريق هيئة الطرق والمواصلات، قمة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه دبي للإسعاف 4 نقاط، وبلدية دبي 3 نقاط، وهيئة تنمية المجتمع 3 نقاط، وأبيلتي لايف الأخير برصيد نقطتين.

شكر

وجّه محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه للرياضة والرياضيين، ودعم أصحاب الهمم، من خلال الوجود في كل الأحداث الرياضية، خاصة دورة ند الشبا الرياضية، وقال:

«الدورة حققت الهدف منها، لأن لها أهدافاً إنسانية سامية، ولا تتوقف فقط لمجرد أنها بطولة ومسابقة، ويكفي دمج أصحاب الهمم مع الأصحاء في معظم الألعاب، كما أن شعار «قدرات بلا حدود»، ينطبق على أصحاب الهمم، الذين أثبتوا أنهم بالفعل قدرات بلا حدود».

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