«الحمرية للطريق» يختتم موسم اتحاد الدراجات

المصدر: (الشارقة – البيان)

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نظم اتحاد الدراجات سباق الحمرية للطريق؛ آخر سباقات الموسم المحلي للاتحاد لمسافة 75 كم بمشاركة أكثر من 70 متسابقاً لفئات فرق هواة مواطنين، وهواة فردي، وفرق هواة مقيمين وأكبر من 40 سنة، وشهد السباق منافسة كبيرة في آخر سباقات الموسم الرياضي.

ونجح علي البلوشي من فريق شرطة دبي بالفوز بالمركز الأول في السباق المخصص لفرق هواة مواطنين وجاء في المركز الثاني حارب إبراهيم من شرطة دبي أيضاً وفي المركز الثالث سعيد البلوشي، من فريق تورك، كما فاز خالد البلوشي بالمركز الأول في فئة هواة فردي وجاء في المركز الثاني تورليزا ايرسنتوا وفي المركز الثالث كاباناس ايمانويل.

أما سباق الفرق هواة مقيمين ففاز بالمركز الأول الدراج مايكل تيتوري، وجاء في المركز الثاني تيسفوم اكيباماريم، وفي المركز الثالث عبدالمنعم عزام، وفي سباق أكبر من 40 سنة فاز نايف المرزوقي من فريق الوثبة بالمركز الأول وجاء في المركز الثاني رأفت عارف من شرطة دبي وفي المركز الثالث عواد الهاملي من فريق تورك.

وشهد السباق وقام بتتويج الفائزين خليفة بن عمير نائب رئيس اتحاد الدراجات رئيس اللجنة الفنية وياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات كما حضر الكابتن بدر ثاني مدرب المنتخب، السباق الذي أداره الحكمان الدوليان سيف الشرقي وعبدالله الحوسني.

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