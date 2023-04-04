سحب قرعة بطولات الكؤوس في كرة السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم سحب قرعة كؤوس مسابقات الرجال والسيدات والمراحل السنية في كرة السلة، بمقر اتحاد اللعبة، أول من أمس، بحضور سالم المطوع أمين عام الاتحاد، والدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد، وقاسم دعدوش سكرتير لجنة الحكام، ومندوبي كل الأندية.

وفي قرعة بطولة كأس صاحب السمو للرجال، التي يشارك فيها 7 فرق، جاء شباب الأهلي على رأس المجموعة الأولى، كونه بطل الدوري، والشارقة على رأس المجموعة الثانية، كونه وصيف الدوري، وأسفرت القرعة عن مواجهة البطائح لشباب الأهلي، والوصل مع الوحدة في المجموعة الأولى، والنصر مع الظفرة في المجموعة الثانية، وتأهل الشارقة بالقرعة إلى نصف النهائي مباشرة، على أن يلعب في نصف النهائي مع الفائز من النصر والظفرة، وتنطلق المباريات يوم 13 من مايو المقبل.

وفي كأس الشباب، يشارك فيها 9 أندية، تم وضع شباب الأهلي بطل الدوري على رأس المجموعة الأولى، والوصل بطل كأس الموسم الماضي على رأس المجموعة الثانية، وأسفرت القرعة عن مواجهة شباب الأهلي مع الشارقة، والنصر مع الجزيرة، والفائز منهما يلتقي البطائح، وفي المجموعة الثانية الوصل مع العين، وبني ياس مع الوحدة، وتبدأ المنافسات يوم 14 مايو.

12

وفي كأس الناشئين، التي يشارك فيها 12 فريقاً، تم وضع النصر بطل الدوري على رأس المجموعة الأولى، والشارقة على رأس المجموعة الثانية، وأسفرت القرعة عن مواجهة النصر مع بني ياس، والبطائح مع الذيد، ومليحة مع الجزيرة، وفي المجموعة الثانية الوصل مع شباب الأهلي، وخورفكان مع اتحاد كلباء، والشارقة مع العين، وتبدأ منافسات هذه المرحلة يوم 27 من الشهر الجاري.

وفي كأس الأشبال، التي يشارك فيها 16 فريقاً، تم وضع النصر على رأس المجموعة الأولى، كونه بطل الدوري، وخورفكان على رأس المجموعة الثانية، كونه بطل الكأس، وأسفرت القرعة عن لقاء النصر مع العين، وشباب الأهلي مع المدام، والشارقة مع الجزيرة الحمراء، والظفرة مع مليحة، وفي المقابل بالمجموعة الثانية، خورفكان يلتقي الجزيرة، والحمرية مع دبا الحصن، والذيد مع اتحاد كلباء، والوصل مع البطائح، وتنطلق المباريات يوم 7 مايو المقبل.

وفي كأس البراعم (أ)، ويشارك فيها 17 فريقاً، تم وضع النصر على قمة المجموعة الأولى، والشارقة بالمجموعة الثانية، وأسفرت القرعة عن لقاء النصر مع الوحدة والوصل مع اتحاد كلباء، والبطائح مع مليحة، والجزيرة مع خورفكان، وفي المجموعة الثانية الشارقة مع العين، وشباب الأهلي مع الظفرة، والجزيرة الحمراء مع دبا الحصن، والمدام مع الفائز من مباراة الحمرية والذيد، والتي تقام 27 من الشهر الجاري.

أما السيدات، فيشارك فيها 4 أندية، وأسفرت القرعة عن مواجهة نادي الشارقة لرياضة المرأة مع الشرقية، والوسطى مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز