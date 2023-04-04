180 لاعباً في «دولية مليحة للشطرنج الخاطف»

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتم نادي مليحة الثقافي الرياضي، بطولته الرمضانية «بطولة مليحة الدولية الرابعة للشطرنج الخاطف»، والتي نظمها في مقرّه، أمس الاثنين، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي، وشارك فيها 180 لاعباً ولاعبة من 25 دولة، فيهم أكثر من 100 لاعب دولي مصنف.

وشهد حفل الافتتاح ومجريات البطولة، عبد الله سالم الكتبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، وحمد تميم الكتبي عضو مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعدد من إداريي ومدربي الأندية.

النتائج النهائية لبطولة مليحة الدولية الرابعة للشطرنج الخاطف

وفي الختام، قام محمد سلطان الخاصوني الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، وعامر حسن آل علي الحكم الرئيس للبطولة، بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى.

حيث أسفرت النتائج في ختام البطولة، عن فوز بطل العالم السابق للشباب وبطل أفريقيا، الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي، بلقب البطولة، ليحصل في مجموع النقاط النهائية على 8 نقاط، من أصل 9 جولات.

وجاء بالمركز الثاني مواطنه الأستاذ الدولي الكبير باسم أمين، برصيد 7.5 نقاط، وحل بالمركز الثالث الأستاذ الدولي الكبير الصربي ايغور ميلادينوفيتش، وجاء رابعاً الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي أليكسي باراسوف، وجاء خامساً الأستاذ الدولي الكبير فاروق أموناتوف من طاجكيستان.

وجاء سادساً برصيد 7 نقاط، الأستاذ الاتحادي الفلبيني ديراموس جوليوس، وجاء سابعاً الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديماكيلينغ، وجاء ثامناً الأستاذ الدولي الكبير التركي ميرت ايرديغدو، وجاء لاعب المنتخب الوطني ونادي الفجيرة، الأستاذ الاتحادي عمار السدراني، بالمركز التاسع، فيما جاء بالمركز العاشر الأستاذ الاتحادي الفلبيني تولينتو رستم.

جوائز خاصة

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة، قد رصدت جوائز خاصة للاعبي الفئات العمرية، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب من نادي مليحة، الموهوب محمد مصبح الكتبي، وذهبت جائزة أفضل ناشئ للاعب عبد الله راشد، وذهبت جائزة أفضل لاعبة في البطولة، للاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة، أحلام راشد.

وأشار حمد بن تميم الكتبي، إلى أن البطولة جرى تنظيمها ضمن استراتيجية النادي لتنظيم العديد من الفعاليات والأحداث، لتكون بمستوى عالمي يليق برياضة الأذكياء، مؤكداً أن هذه الفعالية الدولية مستمرة سنوياً، وبمشاركة فاعلة من أبناء ومنتسبي النادي.

وتوجّه بالشكر والتقدير لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج ومجلس الشارقة الرياضي، على كل ما قدموه من جهود مخلصة لإنجاح البطولة، ودعمهما الدائم لأي فكرة أو فعالية تنمي وتنشر لعبة الشطرنج، وتدعم تطور اللاعبين.

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