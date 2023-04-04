تيسون ومينا بطلا «دولية البادل» في «ند الشبا»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، الثنائي بنيامين تيسون وفيكتور مينا بلقب فئة الاتحاد الدولي للبادل (الذهبية)، ضمن منافسات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية الدورة الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار «قدرات لا حدود لها» وتختتم منافساتها الاثنين المقبل، ويبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من 4 ملايين درهم من بينها 1 مليون درهم للجمهور.

وفاز تيسون ومينا باللقب بعد تغلبهما على الثنائي روبن ريفيرا وأندريا ميركادال بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 – 4 و6 – 3 و6 – 2 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أول من أمس.

ولم يتمكن فريق «أنكل سعيد» المكون من الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأرشام مراد من العبور إلى نهائي فئة التصنيف المحلي 10 نقاط (رجال) بخسارتهما أمام الثنائي أنشول شوبال وأيشان شوبال في نصف النهائي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

أداء عال

من جهة أخرى، تواصلت الندية والأداء الفني العالي في منافسات الكرة الطائرة التي جمعت في صفوف الفرق الثمانية المتنافسة نخبة من أفضل اللاعبين من مختلف القارات يمثلون 37 دولة يتنافسون للفوز بلقب البطولة وجوائز بقيمة 1.5 مليون درهم، مقدمين عروضاً قوية أمتعت الجماهير التي اجتمعت في صالة ند الشبا الرياضية والملايين التي تابعت المنافسات عبر القنوات الرياضية.

وأسفرت منافسات اليوم الثاني عن فوز فريق زعبيل على فريق الخالدية بثلاثة أشواط نظيفة، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 25 - 22 وانتهى الشوط الثاني بنتيجة 25 - 19، وانتهى الشوط الثالث بنتيجة 25 - 17، كما فاز فريق الجوارح على فريق الحبتور للسيارات بثلاثة أشواط نظيفة أيضاً، حيث أنهى الشوط الأول بنتيجة 25 - 13، وانتهى الشوط الثاني بنتيجة 25 - 21، وانتهى الشوط الثالث بنتيجة 25 - 23.

نجاح

وأكد عبد العزيز السلمان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة، أن دورة ند الشبا الرياضية نجحت في جعل بطولة الكرة الطائرة بالدورة بمثابة بطولة عالمية مصغرة نظراً للمشاركات المتميزة فيها من قبل لاعبين دوليين لهم مكانتهم على الصعيد العالمي، والمستويات المتقدمة التي يقدمونها مع فرقهم على مدار منافسات البطولة.

وقال: «ارتبطت بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية ارتباطاً وثيقاً منذ انطلاق نسختها الأولى من 10 أعوام، والتي استمرت طوال هذه الفترة، وباتت واحدة من أهم مسابقات اللعبة ليس فقط على الصعيد المحلي، ولكن على الصعيد العربي والدولي أيضاً».

وعبر عن سعادته بردود أفعال المسؤولين عن الدورة تجاه مشاركات الكرة الطائرة عبر تاريخ دورة ند الشبا، والتي اعتبروها واحدة من أهم وأقوى المنافسات التي تتضمنها سنوياً.

وقال: «نشكر اللجنة المنظمة على استمرارية بطولة الكرة الطائرة بالدورة على مدار 10 سنوات حتى الآن، خاصة وأنها بطولة محببة للجماهير في شهر رمضان المبارك».

وأضاف: «تحظى البطولة بمشاركة عدد كبير من نجوم الكرة الطائرة في العالم، وهو الأمر الذي انعكس على ارتفاع مستويات المنافسة فيها عاماً بعد عام، مع حرص عدد كبير من الفرق المشاركة فيها على تدعيم صفوفها بنخبة من اللاعبين الدوليين، رغبة في الفوز بلقب البطولة الكبرى».

مصلحة اللعبة

وأشار السلمان إلى أن كل هذه المقومات تصب في مصلحة اللعبة على الصعيد المحلي، علاوة على تحقيق العديد من الفوائد الفنية على أطراف اللعبة ومنظومة الكرة الطائرة في الإمارات.

وأوضح: «يدير مباريات البطولة حكام مختارون من قبل اتحاد الكرة الطائرة، وهو ما يزيد من خبرتهم نظراً لارتفاع مستوى المنافسة والندية بين الفرق المشاركة، كما يستفيد إداريو ومدربو وفنيو الفرق المشاركة من هذه البطولة بشكل واضح، ويكون له انعكاسه أيضاً على مستوى المنافسات المحلية، خاصة أن معظم المسؤولين عن الفرق ينتمون إلى فرق تشارك في الأنشطة المحلية».

وأكد السلمان أن اتحاد الكرة الطائرة ومن إيمانه بأهمية وقيمة البطولة في دورة ند الشبا الرياضية، دائماً ما يفسح لها مساحة زمنية في أجندة بطولاته المحلية.

سلة الكراسي

تصدر فريق القيادة العامة لشرطة دبي قمة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد فوزه على فريق محاكم دبي 31 - 20، في الجولة الثانية من بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة، والتي تقام بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، وفي نفس المجموعة، نجح فريق مركز وريزيدنس البستان في الفوز على دائرة المالية بنتيجة 26 - 19، في أول ظهور له في البطولة بعدما غاب عن الجولة الأولى، ورغم خسارة المالية إلا أن الفريق جاء في المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة، وتقدم البستان للمركز الثالث برصيد نقطتين من فوز وحيد.

وفي المجموعة الثانية، حقق فريق هيئة الطرق والمواصلات الفوز على فريق هيئة تنمية المجتمع بنتيجة 24 - 20، فيما فاز مؤسسة دبي للإسعاف على فريق أبيلتي لايف، 28 - 18، ويتصدر هيئة الطرق قمة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوزين، يليه مؤسسة دبي للإسعاف برصيد نقطتين من فوز وحيد، والثالث بلدية دبي بنفس الرصيد من الفوز في مباراة واحدة، ثم هيئة تنمية المجتمع الرابع برصيد نقطتين من خسارتين، وأبيلتي لايف الخامس والأخير برصيد نقطتين من خسارتين.

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