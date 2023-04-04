أغلى كؤوس الجوجيتسو ينطلق الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو الجمعة المقبل، بمنافسات البنين والبنات تحت 14عاماً، والناشئين والناشئات تحت 16عاماً وذلك في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية. وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: نستعد خلال الأيام القليلة القادمة في الشهر الفضيل للترحيب بانطلاقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بحلتها الجديدة، وهي البطولة الأغلى على الساحة المحلية، والتي تحظى بمكانة استثنائية في أجندة الاتحاد وباهتمام بالغ من قبل مجتمع وجماهير الجوجيتسو عموماً.

خطوة

وتابع: شهدت بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو تطورات كبيرة في الأعوام الماضية، وحرصت على تحقيق نقلات نوعية على صعيد معدلات المنافسة وجودة الأداء عاماً بعد عام. وانطلاقاً من أهمية البطولة كقاعدة أساسية للمواهب الجديدة والصاعدة، قررت اللجنة المنظمة إضافة فئة تحت 14 عاماً للمنافسات في خطوة تعكس الحرص على ضمان أكبر تمثيل للاعبين واللاعبات، والتركيز بشكل أساسي على الفئات السنية الفتية، بما يتماشى مع إستراتيجية الاتحاد في الكشف عن المواهب القادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية والحفاظ على مسيرة الإنجازات القارية والدولية.

منافسات

وتتضمن البطولة هذا العام 4 فئات مختلفة هي «البنين والبنات تحت 14 عاماً»، و«الناشئين والناشئات تحت 16 عاماً»، و«الشباب والشابات تحت 18 عاماً»، و«الرجال والسيدات فوق 18 عاماً». وتنطلق المنافسات التمهيدية للكأس لفئتي تحت 14 و16 عاماً الجمعة المقبل، تليها منافسات تحت 18 عاماً السبت 8 أبريل، لتختتم المنافسات التمهيدية بنزالات الكبار فوق 18 عاماً الأحد 9 أبريل.

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