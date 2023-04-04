حشر بن مكتوم يستقبل رئيس الاتحاد الروسي للتنس

المصدر: دبي - البيان

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استقبل سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، شامل تاربشجيف رئيس الاتحاد الروسي للتنس في مجلسه الرمضاني في دبي على مأدبة الإفطار، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الرياضية المتنامية بين البلدين وبالأخص في رياضة التنس.

وأثنى سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم على تألق التنس الروسي ومساهمته في تحقيق نقلة نوعية مميزة من خلال رفع مستوى المنافسة ونشر ثقافة ممارسة اللعبة بشكل مميز ومشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده رياضة التنس على مستوى العالم ودور اللاعبين الروس في ذلك داعياً إلى مزيد من التعاون المشترك لتعزيز التطور الذي تشهده رياضة التنس في الإمارات.

إشادة

حضر اللقاء أحمد عبد الملك أهلي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للتنس ونائب رئيس الاتحاد الروسي اندريا وناصر المرزوقي الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة علياء بوجسيم، وخليفة بن هندي، وعبد الكريم رحمة.

وأشاد الضيف الروسي بالدور الذي لعبته دولة الإمارات في تعزيز تطور رياضة التنس في العالم ووصفه بالمميز من خلال استضافتها وتنظيمها لأقوى بطولات التنس في العالم، ما ساهم في تحقيق نقلة نوعية في كافة الجوانب، ومؤكداً أن بطولات سوق دبي الحرة للتنس ومبادلة والحبتور للسيدات وبطولات تنس الشاطئية والفيد كاب وبطولات الشباب التصنيفية ساهمت برفع مستوى المنافسة بين اللاعبين في مختلف الأعمار وبكلا الجنسين ومهد للكثير من الأبطال العالميين ومنح المواهب أخذ فرصتهم كاملة بالتنافس لأجل الفوز.

سعادة

وأعرب رئيس الاتحاد الروسي عن سعادته بسيطرة اللاعبين الروس على لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس آخر ثلاث نسخ بعد إحراز دانييل مدفيديف لقب 2023 ومواطنيه أصلان كاراتسيف لقب 2021 وروبيلف لقب 2022، ما يؤكد قوة التنس الروسي وتألقه على الساحة العالمية.

كما أكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبد الملك أهلي، أن رئيسي الاتحادين بحثا سبل التعاون المشترك وآفاق العمل المستقبلي للمساهمة بنقلة نوعية مضافة لرياضة التنس في الإمارات من خلال إقامة المعسكرات التدريبية المتبادلة في البلدين والمشاركة في البطولات وتبادل الخبرات وسط ترحيب مشترك لمواصلة العمل الرياضي الهادف حيث تم تبادل الأفكار والمقترحات وتبادل الزيارات لتنفيذ ذلك وقال أهلي إنه سيتم دراسة جميع التوصيات والأفكار للمزيد من المكاسب الرياضية.

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