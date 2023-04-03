جودو الإمارات.. مكاسب عدة من «إنطاليا غراند سلام»

المصدر: إنطاليا - وام

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اختتمت أول من أمس بطولة إنطاليا غراند سلام للجودو التي نظمها الاتحاد التركي للجودو بإشراف الاتحاد الدولي وبمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 83 دولة من بينها 4 منتخبات عربية هي الإمارات، والكويت، والمغرب والجزائر.

وشهدت المنافسات تطوراً كبيراً في أداء اللاعبين خاصة أنها تأتي قبل بطولة العالم التي ستقام في قطر مايو 2023، فيما شهدت الطفرة الفنية لمنتخبنا خاصة اللاعب العائد من الإصابة معروف ماجو الذي شارك في منافسات وزن فوق 100 كجم بعد غياب عن المنافسات لأكثر من 6 شهور، وقد نجح معروف في بلوغ الدور الثالث من المنافسات، قبل أن يودع البطولة أمام بطل هولندا جيل سنيب الذي توج بذهبية ذلك الوزن.

وكان لاعبنا ماجو معروف قد تفوق على اللاعب التركي صاحب الأرض والجمهور توتار تونا هان بنتيجة 11 - 0، ثم تأهل للدور الثالث لمقابلة بطل هولندا ليخسر اللقاء بفارق النقاط ويودع البطولة بحصيلة ممتازة من نقاط التأهل للأولمبياد، وهو ما يهدف له الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي من تعدد وتنوع مشاركات المنتخب الأول الدولية.

وكان لاعبنا جريجوري أرام قد بدأ مشواره في تصفيات الوزن الثقيل تحت 90 كجم بالفوز على اللاعب البريطاني القوي جمال بيتغراف وقد قدم فيها لاعبنا أرام أداء لافتاً عبر فيه عن نفسه ومدى تطور مستواه، ثم تأهل لملاقاة بطل فرنسا لابورد ماكس، وأجاد أرام أمام ماكس حيث تقدم 1 - 0 حتى آخر 30 ثانية، ليتدخل الفار في الجولة الثانية من تصفيات المجموعة بقرار من الطاولة ليهدي الفوز إلى بطل فرنسا، ويحسب لأرام أنه أضاف نقاطاً جديدة لرصيده في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ومع ختام البطولة فاز منتخب فرنسا للجودو باللقب برصيد 5 ميداليات ذهبية وبرونزيتين، ثم جاء منتخب هولندا وصيفاً برصيد ذهبيتين وفضية، وحل البرازيل ثالثاً بذهبيتين وبرونزيتين، ثم اليابان رابعاً بذهبية وفضية، فيما توج منتخب تركيا مستضيف البطولة بذهبية وبرونزيتين ليأتي في المركز الخامس.

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