إثارة في ثاني أيام «بطولة الهوكي»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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عرفت مباريات اليوم الثاني لبطولة الهوكي، التي ينظمها اتحاد الإمارات للهوكي وتقام على ملعب الاتحاد في مدرسة الإبداع الأمريكية بالشارقة، تنافساً وإثارة من ناحية، ومن ناحية أخرى سيطرة مطلقة، حيث فاز فريق شرطة الشارقة على فريق مرحبا بنتيجة 5 - 0، وفريق داداباي على فريق الإمارات بنتيجة 9 - 2، وتعادل فريق اسبيتر مع شيما بنتيجة 3 - 3، وفاز داداباي على جولدن بنتيجة 5 - 1.

وتشارك في البطولة 10 فرق هي شرطة الشارقة، الشعب، النسور الذهبية، شيما، يو تي اس سي، لاكنور، اسبيتر، النمور، الإمارات المتحدة، وداداباي، وتقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد على مجموعتين ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي.

وأكد أحمد سعيد السويدي رئيس اللجنة الفنية، أن الترتيبات تسير من اليوم الأول بشكل مميز في النسخة الثانية من البطولة هذا العام، وأن قوة التنافس بين جميع الفرق انعكست إيجاباً على مستوى المباريات التي تقام بواقع 4 مباريات في اليوم.

من ناحية أخرى ثمن خلف الحبتور مجهودات الاهتمام باللعبة ونشرها بشكل واسع، جاء ذلك خلال استقباله في مجلسه بدبي لوفد مجلس إدارة اتحاد الهوكي، والذي ضم عبدالله سلطان الدح رئيس مجلس إدارة الاتحاد وخالد مراد البلوشي الأمين العام للاتحاد وخالد الظنحاني الأمين العام المساعد، واطلع الحبتور من اتحاد الهوكي على خطط العمل التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية منذ اختيار مجلس الإدارة الحالي في العام الماضي، وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون الذي يسهم في إنجاز الخطط المستقبلية للعبة ومن بينها توفير الملاعب والرعاية للبطولات، لا سيما بعد النجاحات التي تحققت من خلال استمرار النشاط في الفترة الماضية وتنظيم بطولتين كبيرتين.

وأكد عبدالله سلطان الدح رئيس اتحاد الهوكي، الدور المهم الذي تلعبه مؤسسات الحبتور في دعم ورعاية الكثير من الأنشطة الرياضية، مما أسهم في أداء دورها المجتمعي على أكمل وجه، مشيراً إلى أن اتحاد الهوكي خرج من هذا اللقاء بكثير من الأفكار التي تساعد على تحقيق وإنجاز الخطط التي بدأها اتحاد اللعبة، إضافة للتعريف بشكل مفصل عن نشاط اللعبة وما تم إنجازه في الفترة الماضية، وعبّر عن تفاؤله بنتائج مثمرة خلال الفترة المقبلة.

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