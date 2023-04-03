4 انتصارات في انطلاقة «هوكي الشارقة»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت، أول من أمس، النسخة الثانية لبطولة الهوكي، التي ينظمها اتحاد الإمارات للعبة، في الملعب الرسمي للاتحاد، بمدرسة الإبداع الأمريكية في الشارقة، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعبدالله سلطان الدح رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للهوكي، وخالد مراد الأمين العام للاتحاد، وأحمد سعيد السويدي رئيس اللجنة الفنية، ومنى الغزال رئيسة اللجنة النسائية، وأقيمت في اليوم الأول 4 مباريات، أسفرت نتائجها عن فوز شرطة الشارقة على فريق شيما بنتيجة 5 - 2، واسبيتر على جولدن بنتيجة 3 - 1، واسبيتر على مرحبا بنتيجة 8 - 4، وشرطة الشارقة على جولدن بنتيجة 7 - 1.

وتتواصل المباريات يومياً في نفس الملعب، ويشارك في البطولة 10 فرق، هي: شرطة الشارقة، الشعب، النسور الذهبية، شيما، يو تي إس سي، لاكنور، اسبيتر، النمور، الإمارات المتحدة وداداباي، وتقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد على مجموعتين، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي.

جوائز

ورصد اتحاد الهوكى، برئاسة عبد الله سلطان الدح، جوائز عينية ونقدية للفائزين، حيث تم تخصيص 3 جوائز مع كأس الفرق صاحبة المراكز من الأول للثالث، كما تم تخصيص 6 جوائز أخرى لأفضل حارس مرمى، مدافع، هداف البطولة، لاعب ناشئ، الفريق المثالي، وأفضل لاعب في الدورة.

وأثنى اللواء سيف الزري الشامسي على الجهد الذي يبذله اتحاد الهوكي، وقال خلال حضوره انطلاقة البطولة، إن بصمات اتحاد الهوكي واضحة على النشاط على مستوى الدولة، لإبراز هذه اللعبة، وإيجاد أوجه الدعم، حتى يواكب نشاطه، واستمرار الدورة الرمضانية للعام الثاني على التوالي، هو تأكيد على نجاح الاتحاد، والمفترض أن كل المؤسسات تدعم أي اتحاد في الدولة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، حريصة على دعم اتحاد الهوكي، وتمنى أن يمتد التنافس على المستوى الخليجي والعربي، خاصة أن هذه اللعبة تخص فئة معينة في المجتمعات والجنسيات الآسيوية تتميز بها.

وأضاف: استمرار البطولة مكتسب كبير للعبة، والكل متفائل أن يقوم الاتحاد بنشر اللعبة، والنجاح بمنظومة العمل الجماعي، مشيراً إلى أن فريق شرطة الشارقة حقق المركز الثاني في النسخة الماضية، ونأمل أن نحقق المركز الأول في هذه النسخة، والأهم أن تحقق البطولة الأهداف المرسومة لها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز