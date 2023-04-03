الشارقة وشباب الأهلي يتصدران دوري أقوياء اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تواصل الصراع المشترك بين الشارقة وشباب الأهلي على صدارة دوري رجال اليد بختام الجولة الثالثة ضمن الدور النهائي للبطولة، ويمتلك كل منهما من الرصيد 11 نقطة، جاء ذلك عقب فوز الشارقة على فريق مليحة 36/‏27، وفوز شباب الأهلي على الوصل 34/‏25، ووفق نظام ولوائح البطولة منح الشارقة الصدارة بفارق الأهداف عن شباب الأهلي الوصيف.

لم يجد فريق اليد بنادي الشارقة صعوبة في تجاوز جاره فريق اليد بنادي مليحة وبنتيجة 36/‏27 وقد حسم النتيجة مبكراً بعقر داره بنهاية الشوط الأول 20/‏13، وهذا الفوز الثالث على التوالي بالبطولة التي تقام بنظام الدوري من دور واحد، والتي يدافع عن لقبها رغم منافسة فريق شباب الأهلي على الصدارة.

فوز

وبالجولة نفسها نجح فريق النصر وبعقر داره من تحقيق الفوز الأول له بالبطولة على حساب ضيفه فريق دبا الحصن بنتيجة 31/‏29 بختام لقاء مثير لم يخلو من الشد والتوتر وانفلات الأعصاب من اللاعبين ومقعد بدلاء الفريقين، وتم إشهار العديد من البطاقات الصفراء وحتى الحمراء التي طالت محترف النصر اللاعب عبد الجليل معاشو، ورغم خسارة الضيف الحصناوي إلا أن الفريق قدم مباراة كبيرة دانت له أفضليه اللعب والنتيجة طوال الشوط الأول 12/‏11، لينشط النصر في آخر خمس دقائق ويقلب الموازين ويحقق الفوز الأول له بالبطولة بختام المباراة التي أدارها الحكمان شهاب أحمد وخميس العشر وعلى الطاولة نبيل عبدالله وخالد غلوم وراقبها فاضل غلوم، وشهدها من النصر مشرف اللعبة ونائبه عبد الكريم محمد وسعيد محبوب.

أهدافبفارق الأهداف يتصدر الشارقة البطولة برصيد 11 نقطة ويشاركه بالصدارة شباب الأهلي بالرصيد نفسه، ويحتل العين المركز الثالث برصيد 8 نقاط والنصر رابعاً 6 نقاط والخامس بفارق الأهداف مليحة عن الجزيرة السادس والوصل السابع ولكل منها 5 نقاط وأخيراً الثامن دبا الحصن 3 نقاط.

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