نجوم «الطائرة العالمية» تسطع في سماء «ند الشبا»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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انطلقت منافسات بطولة الكرة الطائرة مساء أول من أمس ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية بمشاركة نجوم اللعبة العالميين، الذين سطعوا في سماء الحدث الرياضي الأبرز خلال شهر رمضان؛ حيث يحمل اللاعبون جنسية 37 دولة، وينتمون لأشهر المنتخبات والدوريات الأوروبية والآسيوية والأفريقية والعربية.

واستهل فريق الإمبراطور حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بفوزه على الشبابي 3-1، في مباراة جاءت ممتعة للغاية على الرغم من الأفضلية التي ظهر عليها حامل اللقب، الذي تقدم في الشوط الأول 25-16، ثم فاز الشبابي بالشوط الثاني 25-20، قبل أن يتدارك الإمبراطور وينتزع نتيجتي الشوطين الثالث والرابع 25-17، 25-13.

8 جنسيات

وضم الإمبراطور الطامح للاحتفاظ بلقبه نخبة من نجوم الكرة الطائرة العالمية من 8 جنسيات، من بينهم الألماني كريستيان فروم، الذي قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة العالم وبطولة الألعاب الأوروبية، والإيطالي دانيلي مازونيه، الذي فاز ببطولة العالم للأندية والدوري الأوروبي للمحترفين «تشامبيونز ليغ»، والليبي أحمد أبولبابة، الذي فاز مع فريق دايجيون الكوري الجنوبي بلقب الدوري الكوري، وقاد فريق ميركور السلوفيني للفوز ببطولة وسط أوروبا، كما يضم الإمبراطور النجم الأسترالي آراش دوسانغ، الذي قاد فريق برلين الألماني للفوز بكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني، ويشارك أيضاً اللاعب الإيراني أمين إسماعيل، الذي قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة آسيا للكرة الطائرة وكأس آسيا وكأس آسيا للأندية، والنجم الكوبي دیوید فیل، الفائز بالعديد من الألقاب العالمية في مختلف البطولات، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بكأس عموم أمريكا وبرونزية بطولة العالم، ولم يخلُ فريق الشبابي بدوره من اللاعبين المميزين، حيث ضم نجوم المنتخب التركي والإيراني، إضافة إلى النجم البنيني داوودا يعقوبو، هداف المباراة بـ13 نقطة.

فوز

وفي المباراة الثانية، حقق فهود زعبيل انطلاقة قوية بتغلبه على «أتش أم أس» 3-1 في مباراة امتدت ساعة و34 دقيقة، وحسم فهود زعبيل الشوط الأول بنتيجة 25-17، والشوط الثاني 25-20 قبل أن يتراجع في الشوط الثالث ويفسح المجال لـ«أتش أم أس» لانتزاع النتيجة لمصلحته 25-23 بعد أن قدم مستوى جيداً عكس الشوطين الأول والثاني.

في الشوط الرابع، دخل فهود زعبيل بثقله ولعب بتركيز عالٍ، واستفاد من خبرة لاعبيه، خاصة الإيراني محمد صادقي ملاطي، ومواطنه رمضان صحبتي، والأوكراني توب شيي فاسيل، هداف المباراة بـ23 نقطة.

وضمت قائمة فهود زعبيل لاعبين من 10 جنسيات من أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا وأوروبا بقيادة المدرب السلوفاكي روستيسلاف.

وأعرب العملاق الألماني كريستيان فروم، لاعب فريق الإمبراطور، عن سعادته بالمشاركة في دورة ند الشبا الرياضية، وتمنى للجمهور الاستمتاع بمتابعة أقوى المنافسات في بطولة الكرة الطائرة، كما أعرب نجم المنتخب الليبي جاسم أحمد عن سعادته بالفوز في أول مباراة له في البطولة مع فريق الإمبراطور، وعلى الرغم من صعوبتها فإنه استمتع باللعب وسط الأجواء الرائعة والجماهير الغفيرة.

شعبية

من جانبه، أشاد أسامة قرقاش، نائب رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، بدورة ند الشبا الرياضية وما تشهده من مستويات رياضية فنية مثيرة، وشعبية كبيرة كفلت لها أن تكون في مقدمة الأحداث الرياضية في شهر رمضان التي يحرص الجميع على المشاركة فيها، وقال: «إن رعاية ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للدورة لها دور كبير ومهم في رفع قيمة ومستوى منافسات الدورة، إلى جانب العمل الكبير الذي تقوم به اللجان المنظمة؛ ما كان له أثر كبير على زيادة شعبية وجماهيرية الدورة واستفادت منه الكرة الطائرة، وهو الأمر الذي نسعى إلى تحقيقه في الاتحاد، وفي سبيل ذلك اتخذنا بعض الخطوات، منها قرار زيادة عدد اللاعبين المحترفين؛ ما رفع المستوى الفني هذا العام مقارنة بالموسم الماضي».

سلة الكراسي

على جانب آخر، شهدت ضربة البداية لسلة الكراسي المتحركة، التي انطلقت بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، إثارة كبيرة وسط حضور جماهيري أشعل حماس اللاعبين، وأسفرت المباراة الأولى بالمجموعة الأولى عن فوز دائرة المالية على محاكم دبي بفارق نقطة 23-22.

وفي المباراة الثانية في المجموعة الأولى، كشّر فريق القيادة العامة لشرطة دبي عن أنيابه بتحقيق فوز عريض على فريق هيئة كهرباء ومياه دبي بنتيجة 35-15، بفضل تألق لاعبيه المحترف المصري أشرف أبوزيد، وجمال البدراوي، ومحمد الحامد وبدر إبراهيم وراشد خلفان وحمد عوض.

وافتتح فريق هيئة الطرق والمواصلات مشواره في المجموعة الثانية بالفوز على فريق أبيلتي لايف بنتيجة 20-8، ومنع بلدية دبي مفاجآت فريق هيئة تنمية المجتمع بعد مواجهة مثيرة، ونجح محمد الزرعوني، نجم المباراة، في حسم المواجهة لفريقه بتسجيل نقطتين في آخر 10 ثوانٍ، لتنتهي المباراة بفوز صعب للبلدية 27-25.

وتشهد البطولة اليوم الاثنين الجولة الثالثة من الدور التمهيدي؛ حيث يلتقي مركز وريزيدنس مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومحاكم دبي مع هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن المجموعة الأولى، فيما يلتقي في المجموعة الثانية دبي للإسعاف مع هيئة تنمية المجتمع، وهيئة الطرق مع بلدية دبي.

نهائي البادل

تمكّن الثنائي روبن ريفيرا وأندريا ميركادال من بلوغ المباراة النهائية من منافسات فئة الاتحاد الدولي (الذهبية) بتغلبهما أول من أمس (السبت) على راوول ماركوس وجوزيه ديفيد سانشيز بمجموعتين دون رد بواقع 6-2، و6-4. ويلتقي ريفيرا وميركادال في النهائي مع الثنائي المكون من بينيامين تيسون وفيكتور مينا، اللذين ضمنا تأهلهما على حساب ماريو أورتيغا وكارلوس مارتي بفوزهما عليهما بمجموعتين دون رد 6-4، و6-3.

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