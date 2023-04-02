شباب الأهلي يعتلي قمة دوري رجال اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أكد فريق كرة اليد بنادي شباب الأهلي أحقيته في المنافسة على صدارة دوري رجال اليد باعتلائه قمة البطولة في انطلاق الجولة الثالثة ضمن الدور النهائي للبطولة، التي أقيمت أول من أمس، عقب فوزه العريض على الوصل بعقر داره بنتيجة 25/‏34، رافعاً رصيده إلى 11 نقطة. وبالجولة نفسها انتزع فريق العين فوزاً صعباً ومهماً بعقر داره على ضيفه فريق اليد بنادي الجزيرة بختام الديربي بنتيجة 26/‏25، رغم أن الضيف الجزراوي قد أنهى الشوط الأول لصالحة 12/‏10، بهذه النتيجة يرفع العين رصيده إلى 8 نقاط منحته المركز الثالث، ليستمر الجزيرة والوصل بالمركزين الخامس والسادس على التوالي وبرصيد 5 نقاط لكل فريق.

في المباراة الأولى، حقق فريق كرة اليد بنادي شباب الأهلي فوزاً عرضاً على مضيفه فريق اليد بنادي الوصل وبفارق 9 أهداف وبنتيجة 34/‏25، في موقعة دانت الأفضلية بمعظم فتراتها لمصلحة الضيوف بعد آخر تعادل بمنتصف الشوط الأول 9/‏9، وبعدها فرض الضيوف تقدمهم تدريجياً رغم ملاحقة أصحاب الأرض لهم حتى نهاية الشوط الأول 17/‏14.

وعزز الضيوف تقدمهم في الشوط الثاني الذي دانت لهم أفضلية اللعب والنتيجة في ظل غياب غير مبرر للوصل بدفاع مفتوح وبتسرع في إنهاء الهجمات طغى عليها اللعب الفردي إلى جانب فقدان جهود محترفه أحمد أبو المجد للإصابة، بعكس فريق شباب الأهلي الذي صال وجال بأرجاء الصالة الصفراء من خلال العمل الجماعي إلى جانب الهجوم المرتد ليصل للفارق الأكبر 11 هدفاً أكثر من مرة، وكان آخرها 34/‏23 لينهي الفرسان المباراة بنتيجة 34/‏25 واعتلاء القمة بختام اللقاء الذي أداره علي جعفر وياسر النقبي وعلى الطاولة محمد القريشي ويوسف عيد والمراقب الفني جمال الشامسي.

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