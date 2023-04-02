نادي الذيد يكرّم الفائزين في بطولة تنس الطاولة الرمضانية

المصدر: دبي - البيان

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كرّم نادي الذيد الرياضي الفائزين في بطولة تنس الطاولة الرمضانية، التي أقيمت في إطار فعاليات الملتقى الرمضاني الرابع لنادي الذيد. وجاء التكريم مساء أول من أمس بمقر النادي بعد ختام البطولة الرمضانية، التي شهدت مشاركة أكثر من 60 مشاركاً من مختلف الفئات العمرية. وأسفرت النتائج عن فوز عمرو محمود حامد بالمركز الأول، وسامح يحيى أبوزيد بالمركز الثاني، وأحمد الجزار بالمركز الثالث.

وفي الختام كرم حميد عبدالله بالصدرية الخاطري، نائب رئيس مجلس الإدارة بنادي الذيد، الفائزين، كما تم تكريم المميزين في البطولة، وتكريم منسق البطولة الكابتن نديم جميل النقشبندي.

من جانبه، أشار حميد الخاطري إلى أن الملتقى الرمضاني الرابع يهدف إلى إشراك أبناء المجتمع في أنشطة النادي الثقافية والرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة، بما يتماشى مع شهر رمضان المبارك، كما أن الملتقى حقق ضمن فعالياته النتائج المرجوة، مشيداً بنجاح بطولة تنس الطاولة الرمضانية بعد أن شهدت إقبالاً كبيراً ونجاحاً لافتاً طوال ليالي شهر رمضان الماضية، مؤكداً أن النادي لن يتوانى عن طرح تلك البطولات الرمضانية المجتمعية في فعالياته المقبلة.

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