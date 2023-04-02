مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تطلق «رمضانية الطلبة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي البطولة الرمضانية الأولى لطلبة المدارس الحكومية تحت شعار «الرياضة المستدامة»، وذلك بهدف الارتقاء بمهارات الطلبة الرياضية وتعزيز روح المنافسة لديهم، وحثهم على اتباع الرياضة كنمط حياة صحي، إلى جانب اكتشاف مواهب الطلبة الرياضية والعمل على رعايتها وصقلها، بما يحقق شغف الطلبة في هذا المجال، فضلاً عن تحقيق الاستغلال الأمثل لأوقات إجازات الطلبة.

وانطلقت البطولة الرمضانية في مدرسة الباهية في أبوظبي بحضور المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية، وسليمان الكعبي المدير التنفيذي للفرع المدرسي الأول بالإنابة، وخالد المازمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير المؤسسي بالإنابة، والدكتور عمر الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بأبوظبي بالإنابة، وعدد من قيادات المؤسسة والموظفين إلى جانب أولياء أمور الطلبة. وتتضمن البطولة التي ستنظم في مختلف إمارات الدولة أنشطة رياضية متنوعة مثل رياضة السباحة والجيوجيتسو والريشة الطائرة وكرة الطائرة وكرة القدم والقوس والسهم وكرة السلة والمبارزة والجودو والتايكوندو والشطرنج، ويشرف على برامج البطولة فريق مختص من الخبراء الرياضيين.

تنظيم

وتنظم البطولة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ومجلس الشارقة الرياضي ونادي أبوظبي للقوس والسهم ونادي أبوظبي للألعاب المائية ونادي أبوظبي للمبارزة ونادي شباب الأهلي الرياضي الثقافي، وبالمز الرياضية ونادي النصر الرياضي الثقافي، واتحاد الإمارات العربية المتحدة للريشة الطائرة ونادي الإمارات الرياضي الثقافي ومؤسسة ربع قرن، وشركة نادي العين للألعاب الرياضية ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

برامج

وأوضح المهندس محمد القاسم أن المؤسسة تهدف من خلال هذه البطولة والعديد من البرامج الرياضية التي سيتم الإعلان عنها في المستقبل إلى تعميق اهتمام الطلبة بممارسة الرياضة وتبنيها كسلوك مستدام، ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة الطلبة التعليمية، مؤكداً أن الرياضة المدرسية مفهوم تربوي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمجمل خطط المؤسسة الرامية إلى تعزيز مكتسبات الطلبة المعرفية والجسدية والذهنية. وبيّن أن المدارس الحكومية حاضنة للعديد من المواهب الرياضية، ونسعى من خلال التعاون مع العديد من الجهات المختصة إلى تسليط الضوء عليها والاستثمار بها.

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