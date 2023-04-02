هاتريك لـ «شرطة دبي» بسباق الدراجات في «ند الشبا»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حصدت شرطة دبي «هاتريك» في سباق الدراجات الهوائية ضمن فعاليات النسخة العاشرة من «دورة ند الشبا الرياضية» الدورة الأكبر من نوعها التي تقام حالياً بالمجمع الرياضي في ند الشبا وتستمر حتى 10 أبريل المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 8 ألعاب رياضية هي: البادل، الكرة الطائرة، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري، ويبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من 4 ملايين درهم من بينها 1 مليون درهم للجمهور.

وحضر منافسات سباق الدراجات الهوائية سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس ونائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية. كما حضر المنافسات أيضاً حسن المزروعي مدير الدورة، وصالح المرزوقي رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، وعضوا اللجنة التنفيذية علي عمر البلوشي وعادل البناي.

ختام

واختتم سباق الدراجات الهوائية 77 كيلومتراً منافساته بإقامة سباقات 5 فئات جديدة، هي منافسات الفئة المفتوحة سيدات، والهواة مواطنين ومواطنات المسجلين ضمن الفرق والأندية الخاصة، والفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات من غير المسجلين في الأندية والفرق الخاصة وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني. وحققت شرطة دبي لقب فئة الهواة مواطنين عن طريق الدراج حمد سلمان الصابري بعدما أنهى مسافة السباق بزمن 1:38:06:077 ساعة، وتلاه زميله ياسر جمعه البلوشي في المركز الثاني، وهلال جابر الحربي من فريق الشعفار جميرا ثالثاً.

كما نجحت الليتوانية أكفيلي غيدرايتيت من فريق شرطة دبي بالفوز بلقب الفئة المفتوحة للسيدات، حيث أنهت السباق في المركز الأول بزمن قدره 1:47:23.698 ساعة، وجاءت الأوكرانية تيتانا ياشينكوف من فريق شرطة دبي في المركز الثاني، وحلت الكازاخستانية مخابت أومتازنوفا من فريق شرطة دبي في المركز الثالث. وأكملت فرح المري ثلاثية فريق شرطة دبي بفوزها بالمركز الأول في فئة المواطنات الهواة بعدما أنهت مسافة السباق بزمن 2:07:32.570 ساعة، وتلتها في المركز الثاني غايا إبراهيم المحرزي، وهالة محمد راشد في المركز الثالث.

وفي الفئة المجتمعية للمواطنين، فاز محمد موسى البلوشي بالمركز الأول بزمن قدره 1:39:12.441 ساعة، وحل في المركز الثاني منصور حسن، ثم محمد طارق الشامسي ثالثاً. وفي الفئة المجتمعية للمواطنات، فازت عائشة أحمد فولاذ بالمركز الأول بزمن قدره 2:07:33.656 ساعة، وجاءت عاليا المهيري في المركز الثاني، ونورا الغافلي في المركز الثالث.

الطائرة

على جانب آخر، تقام الليلة مباراتان ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية للكرة الطائرة، حيث تجمع الأولى الخالدية مع زعبيل بداية من الـ9:30 مساءً، تليها المباراة الثانية بين الجوارح والحبتور للسيارات انطلاقاً من الساعة الـ11:30 مساءً في حين تقام غداً الاثنين مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، إذ يلتقي في المباراة الأولى فهود زعبيل مع الشبابي، عند الـ9:30 مساءً، ويلتقي بعدها، «أتش أم أس» مع الإمبراطور عند الـ11:30 مساءً. وكانت منافسات الكرة الطائرة انطلقت أمس بالصالة الرئيسية لمجمع ند الشبا الرياضي وتستمر حتى 10 أبريل الجاري بمشاركة 8 فرق ويبلغ مجموع جوائزها المالية 1.5 مليون درهم.

البادل

ظفر الثنائي فرانشيسكو خافير واغناسيو غوانزاليس بلقب البادل ضمن فئة التصنيف المحلي 100 نقطة على حساب خافير غارسيا لوبيز وسيرجيو ايكاردو ألكورسيا، ولم تجر المباراة بداعي إصابة أحد لاعبي الثنائي الأخير، فيما تأهل إلى المربع الذهبي ضمن منافسات فئة الاتحاد الدولي «الذهبية» كل من الثنائي المكون من راوول ماركوس وجوزيه ديفيد سانشيز على حساب فرانشيسكو ميغيل راميريز وجوزيه كارلوس غاسبار بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، وحجز الثنائي ماريو أورتيغا وكارلوس مارتي بطاقة نصف النهائي بفوزهما على سيرجيو ايكاردو وخافير لوبيز غارسيا.

وبلغ كل بينيامين تيسون وفيكتور مينا نصف النهائي بتغلبهما على الثنائي هنريكيه باربوزا وفاكوندو دومينغيز، وتأهل روبن ريفيرا وأندريا ميركادال بفوزهما على لويس فرنانديز واينيغو جوفري.

وأسفرت منافسات الدور الـ 16 لفئة التصنيف المحلي 10 نقاط «سيدات» عن تأهل كل من اليزابيت هرنانديز وعائشة يتيم على حساب كياتسوبا توبانان وروفي كاستيلو، وخديجة ساني وحفصة ساني على حساب حمدة المري وفاطمة عبدالله، وتأهل الثنائي نجلاء عيسى ونورة الهاشمي على حساب مريم وميلينا كوريا، كما ضمت قائمة المتأهلات إلى ربع نهائي هذه الفئة كلاً من الثنائي عائشة العوضي وأندريا سوتو والثنائي أرانشا ساستر وماريانا نورينا.

سلة الكراسي

تتواصل منافسات بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 10 فرق، حيث تشهد البطولة اليوم الأحد، 4 مباريات في الجولة الثانية من الدور التمهيدي ويلتقي فريق القيادة العامة لشرطة دبي مع محاكم دبي ودائرة المالية مع مركز وريزيدنس البستان في أول ظهور له في البطولة ضمن المجموعة الأولى، فيما يلتقي في المجموعة الثانية هيئة تنمية المجتمع مع هيئة الطرق والمواصلات والمباراة الثانية في المجموعة نفسها تجمع بين ابيلتي لايف مع مؤسسة دبي للإسعاف.

كانت البطولة قد انطلقت مساء أمس السبت بـ 4 مواجهات في المجموعتين ويستمر الدور التمهيدي حتى الأربعاء المقبل، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي وتحصل الفرق على راحة يوم الخميس المقبل على أن تقام المباراة النهائية الأحد 9 أبريل الجاري بصالة مجمع ند الشبا.

جوائز

تقدم اللجنة المنظمة جوائز يومية للجمهور يبلغ مجموعها مليون درهم توزع في السحوبات اليومية، حيث سيتم إجراء السحب على 6 سيارات فورد حديثة تبلغ قيمتها أكثر من 730 ألف درهم التي تقدمها اللجنة المنظمة بالتعاون مع شركة الطاير للسيارات راعي رئيسي للدورة، كما تتواصل الجوائز النقدية اليومية التي تقدمها اللجنة المنظمة للجماهير، والبالغة 10 آلاف درهم يومياً والتي تزداد في الأدوار النهائية للدورة ليصل مجموعها إلى 270 ألف درهم نقداً للجماهير التي تشارك في السحوبات الإلكترونية، وذلك تقديراً لدورهم في تشجيع الفرق وتحفيز اللاعبين وتواجد برفقة جميع أفراد العائلة في المنافسات مما يحقق الأهداف المجتمعية للدورة ويساهم بنشر الرياضة بين أوساط المجتمع.

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